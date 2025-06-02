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Для пользователей онлайн-системы Doma.ai запущен сервис электрозарядных станций Pandora

Онлайн-платформа по цифровизации управления многоквартирными домами Doma.ai и российский производитель зарядных станций Pandora запустили новый цифровой сервис, доступный как управляющим компаниями, так и жителям в мобильном приложении. Теперь можно дистанционно управлять инфраструктурой электрозарядных станций и непосредственно контролировать сам процесс зарядки транспортного средства.

Совместное решение технологичных компаний превращает электрозаправку в привычный повседневный процесс, которым легко управлять. Сервис актуален для девелоперов, управляющих компаний, ТСЖ и служб ЖКХ, ориентированных на современные стандарты жилой среды.

Сервис работает просто. Жителю достаточно открыть мобильное приложение Doma.ai и запустить мини-приложение Pandora_EV. В нем он сможет запустить зарядку машины, оплатить услугу и, при необходимости, посмотреть историю предыдущих сессий. Важные события сопровождаются уведомлениями, чтобы пользователь мог отслеживать ход зарядки.

Для управляющих организаций интеграция сервиса выводит на новый уровень контроль над всей электрозарядной инфраструктурой. На платформе Doma.ai создается личный кабинет управления электрозарядной станцией. В нем можно посмотреть список и текущее состояние подключенных станций, а также настроить для отдельных пользователей доступ к определенным станциям. Все это делает управление прозрачным. Становясь поставщиком услуги зарядки электромобилей, управляющие компании могут зарабатывать на инфраструктуре. Экономический эффект может дать, к примеру, установка собственного тарифа электроэнергии. Регулировать расчеты и бизнес-модель помогает анализ статистики сессий зарядок.

«С середины 2024 г. мы по умолчанию предлагаем 100% наших клиентов интеграцию зарядной инфраструктуры как часть стека сервисов умного дома. И заказчики принимают это предложение. В современном жилом комплексе любого класса зарядку электромобилей уже можно поставить в один ряд с такими привычными сервисами как домофония, видеонаблюдение или умные счетчики. Единицы технологий становятся стандартом. Электрозарядная инфраструктура — одна из них», — сказал Сергей Лялин, руководитель направления «Умный дом» в Doma.ai.

Интеграция Pandora в цифровую экосистему Doma.ai сделала зарядку электромобиля понятным и доступным сервисом, который является неотъемлемой частью повседневного комфорта жителей.

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