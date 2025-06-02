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«Т-Мобайл» запустился в Хабаровском крае

«Т-Мобайл» объявляет о запуске в Хабаровском крае 2 июня 2025 г. Мобильный оператор будет работать на инфраструктуре Т2. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Жители Хабаровского края могут оформить сим-карту на 50 ГБ и получить безлимитные минуты за 390 руб. до 30 июня 2025 г. при переносе номера.

Каждый сможет самостоятельно выбрать оптимальный набор услуг с помощью тарифного конструктора. Объем пакетов минут и интернет-трафика начинается с нуля, а среди безлимитных сервисов — «Мессенджеры», «Социальные сети», «Безлимитные SMS», «Музыка» и др.

С запуском «Т-Мобайла» жители Хабаровского края получат дополнительный уровень защиты от спама и мошенничества благодаря синергии защитных инструментов «Т-Мобайла» и «Т-Банка». С помощью бесплатного сервиса «Защитим или вернем деньги» клиенты защищены от всех ключевых и распространенных сценариев телефонного мошенничества: лжесотрудники госорганов и организаций, фейковые инвестиции, вымогательство и лжеработа. На эти сценарии приходится 99% телефонного фрода в России. Если защита не сработает, потери клиентов будут компенсированы.

«Т-Мобайл» развивает отрасль мобильной связи в России с 2017 г.. Абонентам доступны бесплатные инновационные услуги и защита от спама и мошенничества.

Информацию об актуальных условиях тарифных планов в Хабаровске можно найти на сайте оператора, а также подключить «Т-Мобайл» можно на сайте или в мобильных приложениях «Т-Банка» и «Т-Мобайл».

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