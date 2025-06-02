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Wildberries запустила сервис самовывоза автомобилей из дилерских центров

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) внедрила новую товарную категорию в сервис самовывоза Click&Collect — транспортные средства. Теперь клиентам Wildberries стали доступны для самовывоза автомобили и мототехника из партнерских дилерских центров. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Пользователь может оформить покупку транспортного средства в пару кликов на маркетплейсе и забрать его в автосалоне в удобное время, при необходимости проведя дополнительный осмотр транспорта и проверку предоставленных автодилером документов. Функция самовывоза уже доступна на сайте и в приложении маркетплейса на iOS и Android — обновлять мобильное приложение при этом не требуется.

Процесс заказа: пользователь выбирает интересующий автомобиль или мототранспорт, добавляет его в корзину, а далее на специальной карте определяет удобный дилерский центр для самовывоза транспорта. На этом этапе также можно уточнить график работы автосалона и период, когда клиент сможет забрать транспорт. Заказы оформляются на платформе по предоплатной схеме с карты, привязанной к профилю пользователя.

Первым партнером услуги стал автомобильный салон «Marcar». На этапе пилотного запуска к сервису будет подключено несколько автодилерских центров в Москве. В дальнейшем функция самовывоза транспортных средств также начнет функционировать в Краснодаре и Ростове-на-Дону.

На старте на витрине Wildberries будет представлен ассортимент из 40–50 моделей транспортных средств автодилера. В него войдут преимущественно автомобили китайских марок, таких как Chery, Geely, Jetour и модели западных автопроизводителей, например, BMW X7, а также квадро- и мототехника.

«Старт продаж наших автомобилей на Wildberries открывает для нас большие возможности по масштабированию собственных бизнес-процессов: маркетплейс дает выход на многомиллионную аудиторию. Этим пользователям мы сможем предложить автомобильные марки, лидирующие по объемам продаж на российском рынке. Кроме того, площадка предоставляет быстрый и понятный процесс сделки, а также продвинутые инструменты аналитики и продвижения, позволяющие активно развиваться в нашей нише на платформе», — отметил Глеб Овчинников, директор по продажам компании «Marcar».

В будущем маркетплейс планирует расширить варианты партнерства с автодилером: на витрине Wildberries появятся подержанные автомобили по схеме самовывоза, а продавец сможет подключиться к другим моделям продаж, которые предполагают доставку, осуществляемую продавцами с помощью своих собственных логистических мощностей.

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