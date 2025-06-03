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«Билайн» подключил к интернету 127 фельдшерско-акушерских пунктов в Калининградской области

В сельских населенных пунктах Калининградской области завершено подключение 127 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) к интернету. Технологическим партнером выступил «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), предоставившее решение на базе сервиса «Multisim. Резервирование».

Подключение ФАПов к устойчивой и безопасной связи — один из ключевых шагов в цифровизации регионального здравоохранения. Теперь врачи на местах могут в режиме онлайн консультироваться со специалистами центральных медучреждений, оперативно передавать результаты исследований, работать с медицинскими системами, получать обновления и формировать отчеты — без перебоев и потерь данных.

Суть решения — организация устойчивого интернет-соединения даже там, где невозможно провести оптоволоконый кабель, либо для его резервирования. В каждом ФАПе установлен комплект оборудования, включающий LTE-маршрутизатор, две антенны, кабельную разводку и несколько SIM-карт разных операторов. Если основной канал перестает работать, система автоматически переключается на резервный — процесс полностью автоматизирован.

Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками «ВымпелКома», сказал: «Связь в медицине — это не просто инфраструктура, а вопрос жизни, особенно в небольших населенных пунктах. Наша задача — делать технологии доступными, простыми в использовании и готовыми к работе в любых условиях. Подключение ФАПов в Калининградской области — хороший практический пример того, как решения «Билайна» позволяют системе здравоохранения работать устойчиво и эффективно».

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