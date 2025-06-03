«Руцентр» начнет оказывать услугу создания доменной зоны

Компания по управлению онлайн-активами «Руцентр» запускает новую услугу полного сопровождения заявки на регистрацию собственной доменной зоны (gTLD) в новом раунде ICANN (некоммерческая организация, регулирующая вопросы, связанные с доменными именами, IP-адресами и прочими аспектами функционирования интернета, включая стабильность и безопасность во всем мире). «Руцентр» возьмет на себя весь спектр необходимых организационных и технических действий: от подготовки документов до успешного делегирования домена верхнего уровня и дальнейшей поддержки зоны после запуска. Об этом CNews сообщили представители компании «Руцентр».

Собственный домен верхнего уровня представляет собой само название компании после точки в интернет-адресе, например, для компании «Руцентр» это может быть домен — .rucenter. Такой домен может стать эффективным инструментом для бизнеса, стремящегося усилить представленность бренда в онлайне и повысить безопасность своего доменного портфеля. Общий домен верхнего уровня не привязан к стране или региону. По правилам ICANN такую доменную зону может создать любая компания, и на сегодня такой возможностью уже воспользовались Amazon, Microsoft, Ikea и ряд других крупных корпораций. Среди всех российских организаций только у «Яндекса» есть собственная доменная зона — .yandex. Компания получила право на этот домен в предыдущем раунде создания новых доменных зон, который проходил в 2012-2016 гг. Доменная зона используется компанией преимущественно для внутренних систем и B2B-сервисов и содержит 108 доменных имен. Другие крупные российские корпорации и бренды пока не имеют персональных доменных зон, хотя технологические компании, банки и медиахолдинги проявляют растущий интерес к такому цифровому активу.

Российские компании смогут подать заявки на создание зоны в «Руцентр» в рамках общих правил раундов ICANN. Новый раунд распределения gTLD станет первым с 2012 г., когда были зарегистрированы такие домены, как .google, .apple и .yandex. Процедура подачи заявки в ICANN требует соблюдения строгих технических и юридических требований, а также предполагает значительные финансовые затраты. Процесс от подачи заявки до делегирования домена может занять от 18 до 24 месяцев. Старт нового раунда запланирован на 2026 г.

На стоимость подачи заявки могут влиять размеры взносов в ICANN, стратегия использования домена, ожидаемое количество регистраций и объем технической поддержки. Однако пока ICANN не дала точного пояснения по процедуре приема заявок из России — санкционный режим может препятствовать приему взносов от некоторых российских юридических лиц. Несмотря на это, уже сейчас «Руцентр» открывает сбор заявок и готов представить комплексное сопровождение, чтобы помочь компаниям зарегистрировать собственную доменную зону. При этом на первом этапе обслуживания «Руцентр» проведет комплексный анализ шансов успешной подачи заявки и проинформирует заказчика обо всех возможных препятствиях.

«С развитием онлайн-экономики на доменном рынке появляется все больше новых зон: тематические, географические, корпоративные. При этом короткие удобные имена в наиболее распространенных зонах активно растут в цене, а открытая регистрация позволяет выкупать домены с инвестиционными или зачастую мошенническими целями. Собственная доменная зона помогает укрепить бренд и защитить бизнес от фишинга и репутационных потерь. Домен верхнего уровня дает полный контроль над цифровой идентичностью бренда и обеспечивает повышенную безопасность — только сама компания создает новые имена и определяет их использование. Ожидается, что новый раунд ICANN вызовет значительный интерес среди крупных корпораций и технологических компаний, для которых собственный домен верхнего уровня станет частью цифровой стратегии», — отметил Андрей Кузьмичев, генеральный директор «Руцентра».

«Руцентр» обладает многолетним опытом разработки систем регистрации доменных имен в соответствии с требованиями и процедурами ICANN. Эксперты компании, в частности, уже реализовали проект внедрения доменов .moscow и .москва в 2012 гг., а также участвовали в подготовке правил и инфраструктуры для российских доменных зон .ru, .su и .рф.