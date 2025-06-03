«Согаз» представил цифровую платформу «Устойчивое здоровье» для управления здоровьем коллектива

«Согаз» разработал собственную ИT-платформу «Устойчивое здоровье» для комплексного управления здоровьем сотрудников и снижения экономических потерь бизнеса из-за заболеваемости. Об этом CNews сообщили представители «Согаза».

Цель разработки платформы — повысить эффективность использования программ ДМС, усилить раннюю профилактику заболеваний и увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни работников в соответствии с задачами национального проекта «Здравоохранение».

«Устойчивое здоровье» представляет собой единый цифровой интерфейс, который содержит детальную аналитику по заболеваемости сотрудников, помогает выявлять риски и прогнозировать больничные, а также позволяет формировать рекомендации для работы с целевыми группами по здоровью, планировать профилактические мероприятия и отслеживать их эффективность. Платформа собирает и аккумулирует данные различных источников (ДМС, ИT-системы клиник, HR-аналитика и т. д.) и помогает повысить эффективность мероприятий, направленных на улучшение здоровья сотрудников

Платформа «Устойчивое здоровье» является собственной low-code-разработкой «Согаза», не требует сложной установки, интегрируется с любыми HR-системами и обеспечивает безопасное хранение данных. Программный продукт находится на регистрации в Реестре российского программного обеспечения Минцифры России.

«Согаз» имеет обширную экспертизу в профессиональной медицине и охране труда, накопленную за годы работы с корпоративными клиентами из высокорисковых отраслей — нефтегаза, электроэнергетики, металлургии, химической промышленности и др. Благодаря тесному взаимодействию с медицинскими учреждениями и производственными предприятиями «Согаз» может предлагать прикладные решения, учитывающие отраслевые особенности и требования к сохранению трудового потенциала. Этот практический опыт стал основой для создания платформы «Устойчивое здоровье», ориентированной на предупреждение заболеваний и минимизацию потерь для бизнеса.

«Разработка платформы «Устойчивое здоровье» соответствует стратегии «Согаза» по цифровой трансформации страховых сервисов и созданию экосистемы для охраны здоровья работников предприятий. Мы продолжаем развивать партнерские отношения с ведущими медицинскими центрами и технологическими компаниями для постоянного совершенствования функциональных возможностей решения. Сегодня мы готовы предложить нашим действующим клиентам протестировать платформу как дополнение к их программе ДМС», — сказала Татьяна Тамгина, заместитель председателя правления «Согаза».

«В настоящее время пилотные проекты с использованием платформы «Устойчивое здоровье» уже запущены на ряде предприятий нефтегазовой отрасли. Предварительные результаты показывают снижение уровня профессиональной заболеваемости на 15–20% в целевых группах. До конца 2025 г. мы ожидаем, что платформа будет внедрена и другими нашими клиентами, в том числе из химической промышленности и энергетического сектора», — сказала Наталья Комарова, исполнительный директор «Согаза».