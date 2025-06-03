В Ростове-на-Дону провели апгрейд сотовой сети

Жители донской столицы стали чаще пользоваться мобильным интернетом. С начала 2025 г. объем скачанных ГБ в их мобильных устройствах увеличился на 15%. В ответ на активный рост потребления трафика инженеры «МегаФона» провели рефарминг — частоты, которые ранее были задействованы в сетях предыдущего поколения, были переведены в современный стандарт LTE. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты оператора провели работы по повышению качества сети в Советском районе Ростова-на-Дону. В зоне внимания связистов оказались жилые массивы, места отдыха, торговые комплексы, здания предприятий, учебные и медицинские учреждения, парки. Обновление затронуло не только исторический и деловой центр, но и строящиеся развивающиеся жилые комплексы.

Перевод частот стандарта 3G в LTE позволил повысить емкость сети, теперь скорость мобильного интернета достигает 60 Мбит/с. Теперь обладатели зеленых сим‑карт могут без задержек скачивать до 15 фильмов и 25 приложений в час, а также общаться по видеосвязи даже в часы пиковой нагрузки.

По данным аналитиков оператора, за пять месяцев 2025 г. гости и жители областной столицы прокачали свыше 38 тыс. ТБ данных. Это сопоставимо с просмотром почти 5 млн фильмов онлайн.

«Мы продолжаем проводить техническую модернизацию в регионе, в первую очередь ориентируясь на потребности клиентов. С начала года работы прошли не только в Ростове-на-Дону, но и в ряде других городов: Батайске, Таганроге, Шахтах, Азове, Аксае, Миллерово», — отметил Алексей Иванов, директор «МегаФона» в Ростовской области.