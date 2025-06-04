«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила функцию подтверждения контакта пользователя с помощью Mobile ID

Продолжая развивать безопасную цифровую среду для организации логистики, «Биржа грузоперевозок ATI.SU» интегрировала технологию Mobile ID для подтверждения контактов пользователей. Эта возможность добавлена к уже запущенным ранее вариантам идентификации через финансовые сервисы «Сбер ID» и T-ID. Об этом CNews сообщили представители «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

Для работы на «Бирже грузоперевозок ATI.SU» необходимо создать аккаунт организации — юридического лица, индивидуального предпринимателя, самозанятого или физического лица. Юрлица и ИП могут подтвердить аккаунт разными способами — с помощью КЭП, оплаты со счета организации, сервисов «СберБизнес» и «Т-Бизнес» и т. д. Процедура подтверждения аккаунта позволяет убедиться, что он принадлежит реальной компании.

В аккаунте на «Бирже ATI.SU» могут быть зарегистрированы один или несколько контактов. Таким образом, например, через один аккаунт фирмы могут работать несколько ее сотрудников. Для того чтобы участники «Биржи» могли быть уверены, что взаимодействуют с реально существующими людьми, команда ATI.SU добавила функцию подтверждения контакта — она позволяет идентифицировать физических лиц и сотрудников организаций с помощью «Сбер ID» и T-ID. С мая 2025 г. участникам Биржи доступен еще один способ подтверждения — с помощью сервиса Mobile ID.

Mobile ID — это услуга операторов сотовой связи, позволяющая идентифицировать пользователей на сторонних онлайн-ресурсах. На «Бирже ATI.SU» услуга доступна для абонентов трех операторов: «Мегафон», «Билайн», МТС. Внедрение Mobile ID делает работу на платформе ATI.SU удобнее — теперь большинство участников может подтвердить контакт. После верификации отметка «Контакт подтвержден» будет видна в «Паспорте участника», в поиске грузов и машин, а также других разделах сайта.

Подтверждение контакта — это возможность улучшить позицию в «Рейтинге ATI.SU» и повысить доверие со стороны других участников Биржи, поскольку они понимают, что общаются с реальным сотрудником организации или физическим лицом. Кроме того, подключение Mobile ID позволит пользователям быстрее проходить авторизацию в сервисах ATI.SU.

«В 2025 г. мы делаем фокус на безопасности — внедряем различные функции и сервисы, которые помогают участникам Биржи выстраивать доверительные отношения с партнерами и коллегами по рынку. Основа безопасности — это прозрачность. Поэтому мы добавили простой и доступный способ идентификации пользователей через Mobile ID, — отметил Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI.SU». — Мы ожидаем, что благодаря интеграции Mobile ID количество подтвержденных контактов на платформе ATI.SU значительно вырастет. А чем больше пользователей имеют подтвержденные аккаунты и контакты, тем выше общий уровень безопасности цифровой среды».