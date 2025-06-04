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Даже невозвратные билеты теперь можно вернуть: «Купибилет» запустил новую опцию

Сервис по покупке авиа- и ж/д билетов «Купибилет» запустил новую опцию — «Возврат от Купибилет», которая позволяет вернуть даже невозвратные билеты. Теперь отказаться от поездки можно без стресса и ощутимых потерь — достаточно выбрать опцию при покупке и сообщить о возврате не позднее чем за 48 часов до вылета. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Купибилет».

Сумму возврата можно получить деньгами на карту (в течение 30 дней после подтверждения возврата авиакомпанией) или баллами — на счет «Купибилета» (зачисляются сразу после оформления возврата). Пользователь сможет получить 90% стоимости билета. Кроме того, накопленные баллы можно использовать при покупке новых билетов, оплачивая ими до 100% стоимости (за исключением минимальных 100 руб., которые нужно внести деньгами).

«Мы понимаем, как часто планы могут меняться, и как много неудобств доставляют билеты, которые нельзя вернуть. Новая опция делает покупку билета более гибкой: вы можете изменить планы и при этом вернуть 90% от стоимости. А если вы решите воспользоваться баллами — ими можно оплатить почти весь билет. Это еще один важный шаг к тому, чтобы путешествия были удобнее и спокойнее», – сказали представители «Купибилета».

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