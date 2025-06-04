GetPayAll: какие сервисы выбирают для подработки и фриланса – тренды среди россиян 2025 года

В 2025 г. фриланс и подработка продолжают набирать популярность среди россиян. Сервис GetPayAll провел опрос среди более 10 тыс. пользователей, чтобы выяснить, какие онлайн-сервисы они выбирают для работы, творчества и дополнительного дохода, а также почему делают именно такой выбор. Об этом CNews сообщили представители GetPayAll.

Zoom — выбор 23% респондентов

Zoom оказался самым популярным сервисом среди опрошенных. Его выбирают в основном преподаватели, консультанты, коучи, психологи и фрилансеры, проводящие встречи с клиентами.

Основные причины выбора: 67% отметили стабильную видеосвязь даже при слабом интернете; 54% указали на удобство организации онлайн-занятий и групповых встреч; 39% ценят наличие функции записи и демонстрации экрана.

Платформа стала универсальным инструментом для всех, кто зарабатывает через онлайн-коммуникации.

Canva — выбор 21% респондентов

Canva пользуется устойчивым спросом у дизайнеров, маркетологов, блогеров и владельцев малого бизнеса. По результатам опроса: 61% выбрали Canva за интуитивно понятный интерфейс; 48% — за большое количество шаблонов; 37% — за удобную работу в команде.

Сервис помогает создавать презентации, баннеры, обложки и другой визуальный контент даже тем, кто не имеет профессионального дизайнерского опыта.

Leonardo.AI — выбор 19% респондентов

Leonardo.AI используют дизайнеры, художники и маркетологи, работающие с генеративным искусственным интеллектом. Среди причин выбора: 58% участников опроса отметили высокое качество генерируемых изображений; 46% — скорость генерации; 35% — возможность вдохновения и креативной проработки концептов. Это один из главных ИИ-инструментов для визуального фриланса в 2025 г.

Patreon — выбор 14% респондентов

Платформа Patreon — основной выбор среди музыкантов, художников, блогеров и подкастеров, которые зарабатывают за счет поддержки подписчиков. Почему выбирают Patreon: 63% отметили удобные механизмы подписки и монетизации; 42% — возможность сохранить творческую свободу; 38% — прозрачную систему выплат.

Модель подписки становится устойчивой альтернативой рекламной модели дохода.

Krea.ai — выбор 12% респондентов

Krea.ai становится все более популярным среди тех, кто работает с дизайном и генерацией визуального контента. Из опрошенных: 55% выбрали Krea.ai за высокую скорость и точность; 40% — за уникальные возможности настройки; 29% — за возможность быстро создавать рекламные концепты и образы.

Сервис используют в коммерческих проектах и соцсетях.

OpenAI (включая ChatGPT) — выбор 11% респондентов

Продукты OpenAI востребованы у копирайтеров, преподавателей, маркетологов и digital-специалистов. Основные причины использования: 62% респондентов отметили помощь в генерации текстов; 44% — использование в автоматизации рутинных задач; 36% — помощь в обучении и поиске идей.

ИИ становится интеллектуальным партнером фрилансера в повседневной работе.

Figma — выбор 9% респондентов

Figma остается основным инструментом для UI/UX-дизайнеров и команд разработчиков. Пользователи выделяют: 68% — за возможность совместной работы в реальном времени; 41% — за готовые компоненты и библиотеки; 35% — за кроссплатформенность и удобную интеграцию с разработкой.

Figma — инструмент для цифровых продуктов и интерфейсов.

Suno.com — выбор 6% респондентов

Suno используют музыканты, креаторы и звукорежиссеры. Это ИИ-платформа для генерации музыкального контента. 49% выбрали Suno за возможность создавать музыку без оборудования; 38% — за удобный интерфейс; 28% — за оригинальность генерируемых треков.

Платформа подходит как для хобби, так и для профессионального использования.

Freepik — выбор 5% респондентов

Freepik остается любимым ресурсом дизайнеров, маркетологов и редакторов. 56% выбрали его за огромный выбор шаблонов и иконок; 43% — за экономию времени на поиске визуального контента; 31% — за высокое качество ассетов.

Платформа оптимально подходит для подготовки визуалов под tight-дедлайны.

Другие сервисы — выбор 7% респондентов

Среди менее массовых, но все же активно используемых платформ в опросе упоминаются: Elevenlabs (озвучка текстов); Midjourney (генерация картинок); Heygen (создание видеоаватаров); Gamma (презентации).

В совокупности эти сервисы выбрали 7% респондентов. Их ценят за нишевую функциональность и интеграцию с другими инструментами.

Результаты опроса GetPayAll показывают, что российские фрилансеры в 2025 г. делают ставку на технологичность, визуал и ИИ-поддержку. Наибольшую популярность получили сервисы, позволяющие создавать контент быстро и без профессиональных навыков — от Zoom и Canva до Leonardo и ChatGPT.

Ожидается, что в 2026 г. спрос на интеллектуальные и креативные инструменты продолжит расти, а сами платформы станут еще доступнее и персонализированнее.