Идентификатор строящихся квартир появился в России

ДОМ.РФ внедрил идентификатор квартир, строящихся по договорам долевого участия (ДДУ). Новшество появилось в Единой информационной системе жилищного строительства на портале наш.дом.рф. Решение презентовал управляющий директор ДОМ.РФ Николай Козак на полях выставки ЦИПР-2025.

«”Умный дом” — один из основных трендов развития цифровых решений в жилищной сфере для улучшения качества жизни граждан. Здесь очень важно комплексно развивать и внедрять отечественные стандарты, оборудование и цифровые сервисы во всём инвестиционно-строительном цикле. Так, важным шагом для развития бесшовных процессов станет единый идентификатор квартиры, позволяющий связать все объекты от проекта до ввода в эксплуатацию. В системе жилищного строительства он уже присвоен квартирам в 94% строящихся домов, сегодня он стал доступен гражданам на портале наш.дом.рф», — рассказал Николай Козак.

Уникальный ID объекта долевого строительства — индивидуальное, неизменное имя для каждого объекта, по аналогии с кадастровым номером недвижимости. Он присваивается квартирам, машино-местам, апартаментам, кладовым. Благодаря такому персональному номеру любой гражданин сможет быстро проверить все характеристики помещения из первоисточника на портале наш.дом.рф и сравнить их с условиями договора ДДУ. В случае использования идентификатора на разных маркетплейсах недвижимости пользователям будет проще анализировать и отслеживать изменение цены на один и тот же объект, особенно если он продается по переуступке прав, а не покупается у застройщика. Внедрение идентификатора обеспечит более качественный и прозрачный обмен информацией в том числе между профессиональными участниками рынка.

Как отметил генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) Александр Лукьянов на сессии Минцифры «Умный многоквартирный дом. Взгляд в будущее» форума ЦИПР, идентификатор квартир входит в общую концепцию умного многоквартирного строительства. Он добавил, что ДОМ.РФ и «Сколково» сейчас проводят федеральное исследование по цифровизации девелоперского бизнеса. По его данным, развитие отечественных решений интернета вещей (IoT) и датчиков для управления объектами, которые преимущественно используются в решениях умного дома, находится на уровне среднемировых значений. Российский рынок таких решений насчитывает свыше 40 продуктов, при этом, согласно аналитике, на этапе эксплуатации зданий технологии умного дома пока используются не очень широко. Как правило, решения умного дома чаще внедряют крупные девелоперы, а мелкие и средние в первую очередь цифровизируют продажи. Среди приоритетных направлений развития отечественных технологий, которые востребованы девелоперами, Александр Лукьянов назвал IoT-датчики, цифровые системы для технического обслуживания, автоматизацию ресурсоэффективности, интеграцию эксплуатирующей компании, арендодателей и жильцов в единое цифровое пространство.

Немалую роль в развитии умных домов играет интеграция требований «зелёных» стандартов и применение цифровых технологий. В систему наш.дом.рф как в части МКД, так и ИЖС интегрированы данные об энергоэффективности жилищного строительства в России.

Для подготовки кадров по внедрению технологий умного дома на базе Цифровой академии ДОМ.РФ запущен профориентационный курс «Проектировщик умного дома» для школьников и студентов. Он позволяет подготовить квалифицированные кадры с нужными компетенциями. Всего слушателями Цифровой академии ДОМ.РФ стали уже более 12 тыс. человек.