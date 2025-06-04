CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Пользователям Мах стал доступен сервис организации путешествий

В новую цифровую платформу Мах интегрирован сервис онлайн-бронирования Ozon Travel. Пользователи сервиса могут покупать авиа и железнодорожные билеты, бронировать гостиницы и туры, не выходя из приложения. Об этом CNews сообщили представители Мах.

Для оформления или отслеживания статуса путешествия необходимо ввести в поисковой строке приложения Мах Ozon Travel. После нажатия кнопки «Старт» чат-бот откроет пользователю мини-приложение, в котором можно купить авиа или ж/д билеты, забронировать отель или тур целиком, а также отследить текущие заказы или уточнить интересующую информацию в окне поддержки.

Авторизоваться в мини-приложении Ozon Travel можно по номеру телефона или через «Госуслуги». Все документы по поездке, перелету и проживанию сохранятся в чат-боте Ozon Travel в Мах в формате PDF.

Антон Митяев, директор по развитию бизнеса в Мах: «Мы работаем над расширением числа востребованных у пользователей сервисов в Мах и рады, что Ozon присоединился к нашему проекту. Теперь, чтобы оформить тур, пользователю не нужно переходить из приложения в приложение и искать оплаченные билеты на почте – все документы собраны в одном диалоговом окне в Мах».

Мария Колесниченко, коммерческий директор Ozon Travel: «Сейчас Ozon Travel входит в топ-5 сервисов онлайн-бронирования путешествий. И по итогам I квартала 2025 г. наш оборот вырос в 1,5 раза год к году. Количество пользователей нашего отдельного приложения, которое мы запустили в феврале этого года, за месяц достигало 1,2 млн человек. Отмечу, что мы также остаемся в приложении основного маркетплейса Ozon, а сейчас присоединились к работе приложения MAX. Мы стараемся охватывать различные платформы и обеспечиваем активное развитие сервиса, высокий уровень качества и удобство для клиентов и партнеров».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какой корпоративный браузер выбрать? Сравниваем решения для бизнеса в России

Компания-создатель «Мира танков» объявлена экстремистской. В России она теперь запрещена. Активы национализированы

Как автоматизировать колл-центр: 10 шагов

Браузер Chrome вводит санкции против всех россиян. Прекращается поддержка важнейших плагинов, без которых сломаются «Госуслуги»

Балансируем трафик: как повысить отказоустойчивость и эффективность ИТ-инфраструктуры

Россияне создали первую отечественную базовую станцию 5G

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад
Показать еще