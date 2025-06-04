Пользователям Мах стал доступен сервис организации путешествий

В новую цифровую платформу Мах интегрирован сервис онлайн-бронирования Ozon Travel. Пользователи сервиса могут покупать авиа и железнодорожные билеты, бронировать гостиницы и туры, не выходя из приложения. Об этом CNews сообщили представители Мах.

Для оформления или отслеживания статуса путешествия необходимо ввести в поисковой строке приложения Мах Ozon Travel. После нажатия кнопки «Старт» чат-бот откроет пользователю мини-приложение, в котором можно купить авиа или ж/д билеты, забронировать отель или тур целиком, а также отследить текущие заказы или уточнить интересующую информацию в окне поддержки.

Авторизоваться в мини-приложении Ozon Travel можно по номеру телефона или через «Госуслуги». Все документы по поездке, перелету и проживанию сохранятся в чат-боте Ozon Travel в Мах в формате PDF.

Антон Митяев, директор по развитию бизнеса в Мах: «Мы работаем над расширением числа востребованных у пользователей сервисов в Мах и рады, что Ozon присоединился к нашему проекту. Теперь, чтобы оформить тур, пользователю не нужно переходить из приложения в приложение и искать оплаченные билеты на почте – все документы собраны в одном диалоговом окне в Мах».

Мария Колесниченко, коммерческий директор Ozon Travel: «Сейчас Ozon Travel входит в топ-5 сервисов онлайн-бронирования путешествий. И по итогам I квартала 2025 г. наш оборот вырос в 1,5 раза год к году. Количество пользователей нашего отдельного приложения, которое мы запустили в феврале этого года, за месяц достигало 1,2 млн человек. Отмечу, что мы также остаемся в приложении основного маркетплейса Ozon, а сейчас присоединились к работе приложения MAX. Мы стараемся охватывать различные платформы и обеспечиваем активное развитие сервиса, высокий уровень качества и удобство для клиентов и партнеров».