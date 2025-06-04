CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Три из четырех бизнесов планируют увеличить инвестиции в продвижение независимого интернет-магазина в ближайший год

Аналитики «Яндекса» выяснили, что компании усиливают внимание к онлайн-продвижению собственных интернет-магазинов. В отдельных категориях интерес достигает 90%, при этом в среднем бизнесы выбирают от двух до четырех направлений среди каналов бесплатного трафика и платных инструментов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Опрос проводился Яндексом в апреле 2025 г. среди владельцев, руководителей и маркетологов интернет-магазинов, отвечающих за продвижение. Выборка — 503 респондента из России. Использовалась access-панель.

В опросе приняли участие владельцы, руководители и маркетологи интернет-магазинов. По результатам, 75% респондентов планируют увеличить инвестиции в онлайн-продвижение своего интернет-магазина в ближайшие 12 месяцев. Наибольший интерес демонстрируют представители среднего и крупного бизнеса – среди них 88% намерены нарастить бюджеты под эту задачу.

Компании стремятся не просто сохранить присутствие в интернете, а масштабировать продажи, привлекать новых клиентов и укреплять позиции бренда. Для этого бизнес выстраивает комплексные стратегии, сочетая работу с бесплатным трафиком и платные рекламные инструменты. 87% участников опроса считают, что органический трафик позволяет привлекать аудиторию без прямых затрат.

Наиболее популярными направлениями инвестиций являются SEO (59%) и контент-маркетинг, в том числе экспертные публикации и активность на цифровых площадках (57%). При этом больше половины опрошенных – 53% – планируют усиливать присутствие через контекстную рекламу, еще 57% – развивать продвижение в социальных сетях и мессенджерах. Медийные форматы намерены использовать 49% компаний.

Основные задачи, которые бизнес рассчитывает решить с помощью продвижения интернет-магазина, – это привлечение новых клиентов (75%) и рост объема продаж (74%). Кроме того, для 54% респондентов в равной степени важно увеличить посещаемость сайта и расширить географию продаж. Почти половина опрошенных (49%) ставит в приоритет повышение узнаваемости бренда, столько же – информирование о новинках.

Наибольший интерес к увеличению инвестиций демонстрируют бизнесы из сегментов, где продажи во многом зависят от визуальной подачи и доверия к экспертизе. В категории спортивных товаров вкладывать больше средств на продвижение собираются 90% участников опроса, в сегменте хобби и развлечений — 89%, в товарах для дома — 85%. Эти ниши активно развиваются в собственных каналах на фоне растущей доли независимого e-commerce.

«Рост интереса к онлайн-продвижению – часть системных изменений, которые происходят на рынке. За последние пять лет рынок электронной коммерции в России увеличился более чем в 7,5 раз. По внешним оценкам, к 2030 году объем независимого e-commerce может вырасти до 12 трлн руб., заняв более трети рынка. Это делает продвижение обязательным элементом стратегии для тех, кто строит планы на устойчивое развитие и формирование контакта с клиентом через прямые каналы продаж», – сказал Денис Марфутин, директор по развитию e-com в «Яндекс Рекламе».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Балансируем трафик: как повысить отказоустойчивость и эффективность ИТ-инфраструктуры

Компания-создатель «Мира танков» объявлена экстремистской. В России она теперь запрещена. Активы национализированы

Как автоматизировать колл-центр: 10 шагов

Браузер Chrome вводит санкции против всех россиян. Прекращается поддержка важнейших плагинов, без которых сломаются «Госуслуги»

«Облачный» язык бизнеса: 8 терминов, о которых должен знать каждый руководитель

Россияне создали первую отечественную базовую станцию 5G

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад
Показать еще