Три из четырех бизнесов планируют увеличить инвестиции в продвижение независимого интернет-магазина в ближайший год

Аналитики «Яндекса» выяснили, что компании усиливают внимание к онлайн-продвижению собственных интернет-магазинов. В отдельных категориях интерес достигает 90%, при этом в среднем бизнесы выбирают от двух до четырех направлений среди каналов бесплатного трафика и платных инструментов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Опрос проводился Яндексом в апреле 2025 г. среди владельцев, руководителей и маркетологов интернет-магазинов, отвечающих за продвижение. Выборка — 503 респондента из России. Использовалась access-панель.

В опросе приняли участие владельцы, руководители и маркетологи интернет-магазинов. По результатам, 75% респондентов планируют увеличить инвестиции в онлайн-продвижение своего интернет-магазина в ближайшие 12 месяцев. Наибольший интерес демонстрируют представители среднего и крупного бизнеса – среди них 88% намерены нарастить бюджеты под эту задачу.

Компании стремятся не просто сохранить присутствие в интернете, а масштабировать продажи, привлекать новых клиентов и укреплять позиции бренда. Для этого бизнес выстраивает комплексные стратегии, сочетая работу с бесплатным трафиком и платные рекламные инструменты. 87% участников опроса считают, что органический трафик позволяет привлекать аудиторию без прямых затрат.

Наиболее популярными направлениями инвестиций являются SEO (59%) и контент-маркетинг, в том числе экспертные публикации и активность на цифровых площадках (57%). При этом больше половины опрошенных – 53% – планируют усиливать присутствие через контекстную рекламу, еще 57% – развивать продвижение в социальных сетях и мессенджерах. Медийные форматы намерены использовать 49% компаний.

Основные задачи, которые бизнес рассчитывает решить с помощью продвижения интернет-магазина, – это привлечение новых клиентов (75%) и рост объема продаж (74%). Кроме того, для 54% респондентов в равной степени важно увеличить посещаемость сайта и расширить географию продаж. Почти половина опрошенных (49%) ставит в приоритет повышение узнаваемости бренда, столько же – информирование о новинках.

Наибольший интерес к увеличению инвестиций демонстрируют бизнесы из сегментов, где продажи во многом зависят от визуальной подачи и доверия к экспертизе. В категории спортивных товаров вкладывать больше средств на продвижение собираются 90% участников опроса, в сегменте хобби и развлечений — 89%, в товарах для дома — 85%. Эти ниши активно развиваются в собственных каналах на фоне растущей доли независимого e-commerce.

«Рост интереса к онлайн-продвижению – часть системных изменений, которые происходят на рынке. За последние пять лет рынок электронной коммерции в России увеличился более чем в 7,5 раз. По внешним оценкам, к 2030 году объем независимого e-commerce может вырасти до 12 трлн руб., заняв более трети рынка. Это делает продвижение обязательным элементом стратегии для тех, кто строит планы на устойчивое развитие и формирование контакта с клиентом через прямые каналы продаж», – сказал Денис Марфутин, директор по развитию e-com в «Яндекс Рекламе».