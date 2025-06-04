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Туристическая платформа Т2 позволяет анализировать портрет туриста до района

T2, российский оператор мобильной связи, представил обновление геоаналитической платформы для анализа туристического потока на основе больших данных. Расширение функциональных возможностей коробочного решения теперь позволяет изучать и делать выводы об объеме посещений и портрете аудитории не только в разрезе областей, но и административных районов региона. Обновленная платформа особенно полезна региональным органам власти, министерствам и инвесторам, заинтересованным в привлечении инвестиций и развитии локального туризма.

Ранее геоплатформа Т2 давала информацию по областям РФ, а представленное обновление позволяет уточнить аналитику до районов областей. Это значительно повышает корректность и детализацию данных, помогает проверять гипотезы с высокой степенью конкретизации, анализировать туристические потоки, портрет и предпочтения путешественников на более мелких территориальных единицах.

Настройка решения до района позволяет, например, проанализировать туристический поток в Выксе Нижегородской области в дни проведения арт-фестиваля. Приезжие оставались в эти дни в городе в среднем на двое суток, против однодневных визитов в другие периоды. 39% посетителей прибыли в туристическую поездку более чем на день, 11% посетили город с коротким визитом для экскурсии, а 50% приехали в деловую поездку.

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности T2, сказала: «Туристическая платформа – коробочное решение для комплексного анализа туристической активности, которое открывает новые горизонты в понимании потоков посетителей. Возможность работать с данными на уровне районов позволяет не только углубленно планировать туристическую стратегию развития территорий, но и точечно выявлять скрытые резервы роста турпотока. Теперь мы помогаем клиентам отслеживать миграцию туристов внутри региона, определять ключевые точки притяжения и эффективно перераспределять ресурсы для максимального комфорта путешественников».

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