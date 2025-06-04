В личном кабинете «ЮKassa» появились диспуты

В личном кабинете «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») теперь отображаются спорные платежи (диспуты). Это позволяет предпринимателям отслеживать процесс оспаривания платежей в режиме реального времени, что значительно упрощает контроль за финансовыми операциями. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Раньше всю информацию о ходе диспутов клиенты «ЮKassa» получали только по электронной почте — это могло приводить к задержкам в обработке и увеличивало риск пропустить важное уведомление. Теперь при оспаривании платежа оповещение появится и в личном кабинете, на специальной вкладке «Спорные» в разделе «Платежи», где можно отслеживать статус диспута.

«Мы стали одними из первых эквайеров, реализовавших такую функцию в личном кабинете пользователей. Она позволяет не только оперативно реагировать на спорные ситуации, но и формировать данные для аналитики, оптимизируя процессы и снижая издержки. Учитывая общую тенденцию банков к упрощению процедуры запуска диспутов, быстрый доступ к их статусам становится необходимым. Мы ожидаем, что в ближайшие два года количество клиентов, у которых есть неотвеченные диспуты, уменьшится вдвое», — сказал менеджер по продуктам «ЮKassa» Виктор Будашов.

Теперь предприниматели, работающие с «ЮKassa», получают быстрый доступ к информации о новых диспутах и их текущем статусе с пояснениями, а также сведения о движении денежных средств — списаниях или возмещениях — по результатам рассмотрения спорных ситуаций. Кроме того, появилась возможность выгружать данные по работе с диспутами для дальнейшей аналитики, что помогает оптимизировать бизнес-процессы.

В настоящее время в личном кабинете отображаются диспуты по платежам банковскими картами и через СБП. Функция доступна всем клиентам «ЮKassa» без дополнительных комиссий.