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В «Сферуме» зарегистрировано почти 35 млн пользователей

По итогам 2024-2025 учебного года число пользователей сервиса «Сферум» выросло на 40% по сравнению с 2023-2024 учебным годом и достигло почти 35 млн. При этом в «Сферуме» зарегистрированы все педагоги России – свыше 2,5 млн. К сервису подключены более 90,1 тыс. российских образовательных организаций, в том числе детских садов, школ, техникумов и колледжей. Об этом CNews сообщили представители VK.

В топ-10 регионов, активно использующих «Сферум», по итогам прошедшего учебного года вошли Томская, Самарская, Владимирская, Курская, Челябинская, Кировская, и Тамбовская области, а также Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа и Республика Тыва.

С помощью «Сферума» можно переписываться в чатах, совершать онлайн-звонки, обмениваться учебными материалами, проводить опросы. Для педагогов в «Сферуме» создан расширенный функционал и права администрирования.

По итогам завершившегося учебного года общее количество звонков, совершенных с помощью сервиса, достигло почти 22 млн, а их общая длительность превысила 3,5 млрд минут или примерно 6762 года.

В сервисе также доступны полезные образовательные сервисы, в том числе электронные дневники, интерактивная доска, «Помощник ученика» для подготовки к экзаменам, «Помощник Рособрнадзора» для обратной связи педагогов, чат-бот «Пушкинская карта» и др.

Эти цифровые инструменты востребованы у пользователей. В частности, в апреле 2025 г. – в основной период подготовки к ОГЭ – месячная аудитория активных пользователей чат-бота «Помощник ученика» превышала 250 тыс.

Чат-бот «Помощник Рособрнадзора» в «Сферуме» доступен учителям школ со всей страны с января 2025 г., а с 1 марта 2025 г. – педагогам дошкольного образования и системы СПО. С января по май 2025 г. чат-бот получил почти 6 тыс. обращений. Наиболее активно сервисом пользуются педагоги Приволжского и Сибирского федеральных округов.

Интеграция «Сферума» и электронных журналов и дневников уже реализована практически во всех российских регионах.

«В прошедшем учебном году мы активно развивали «Сферум», чтобы сделать его еще удобнее для всего образовательного сообщества. Желаем педагогам, учащимся и их родителям хорошо отдохнуть на каникулах, а мы продолжим совершенствовать наш сервис, чтобы в новому учебному году предложить нашим пользователям еще больше возможностей», – сказал Рустам Хайбуллов, вице-президент по стратегическим проектам VK.

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