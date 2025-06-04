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Wildberries открывает новый логоцентр в Удмуртии на прием и хранение товаров

Объединенная компания Wildberries и Russ открывает новый склад в Сарапуле (Удмуртская Республика) для приема поставок товаров продавцов. С 9 июня 2025 г. склад начнет принимать на хранение товары продавцов. Он также будет доступен для приемки поставок по модели «Маркетплейс». Полный перечень доступных товаров, а также всю дополнительную информацию по работе склада продавцы могут увидеть на портале продавцов Wildberries. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

С открытием складского комплекса в Сарапуле местные производители и продавцы смогут выгодно делать свои поставки в логоцентр и увеличивать свои обороты. Только с начала 2025 г. количество зарегистрированных продавцов из Удмуртии на маркетплейсе выросло на 24% по сравнению с 2024 г., а их продажи — на 37%. Чаще всего местные предприниматели продают на Wildberries одежду, смартфоны и аксессуары, продукты, бытовую химию, товары для красоты.

Учитывая высокую долю локальных продавцов на платформе, открытие логистического комплекса в Удмуртии будет способствовать еще более активному развитию малого и среднего бизнеса в регионе Наличие склада в Удмуртии также позволит оптимизировать цепочки поставок и сохранить высокую скорость доставки заказов. Кроме того, местные продавцы получат дополнительную возможность для хранения собственных товаров, что существенно сократит их затраты на логистику.

Общая площадь склада в Сарапуле составит 53 тыс. кв. м, а вместимость при полном запуске будет достигать 34 млн единиц товаров. На объекте будет расположен двухуровневый автоматический сортировочный конвейер, который сможет обрабатывать до 800 тыс. единиц товара в сутки, ускорив процесс сортировки товаров в несколько раз.

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