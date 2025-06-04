«Яндекс Музыка» объявила «Леточеллу»

«Яндекс Музыка» запустила проект «Леточелла» с выгодой для подписчиков «Яндекс Плюса». В рамках этой инициативы герои «Искры» выступят на крупнейших фестивалях страны, а пользователи стриминга смогут проникнуться летним настроением в одноименном разделе приложения. В нем собраны летние рекомендации «Моей волны», подборка фестивалей и концертов любимых исполнителей, а также плейлисты от редакции и популярных артистов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Музыки».

«Леточелла» подскажет, куда пойти и что послушать в этом сезоне. Задать нужный настрой слушателям поможет «Моя волна» в режиме «Лето»: умные алгоритмы подберут музыку для любой ситуации, будь то прогулка в парке, дорога к морю или встреча заката. Для большего погружения в атмосферу лета можно послушать тематические плейлисты, составленные редакторами сервиса и популярными артистами.

В персональной подборке концертов каждый сможет найти события на свой вкус и приобрести билеты, будь то масштабное стадионное шоу или небольшое клубное мероприятие. В разделе также представлена афиша ключевых музыкальных фестивалей сезона — для них действует специальное предложение со скидками. Ощутить атмосферу летних мероприятий можно не покидая раздел — в «Леточелле» собраны плейлисты с лайнапами фестивалей, с помощью которых можно устроить вечеринку в стиле Signal или пикник под музыку Chess & Jazz.

В центре событий «Леточеллы» в том числе окажутся герои проекта «Искра» — «Яндекс Музыка» вновь объединилась с крупнейшими событиями сезона, чтобы дать сцену перспективным артистам, взлетевшим в «Моей волне». Например, 1 июня 2025 г. инди-группа hehehe из Владивостока уже выступила на московском фестивале «это лето». 14 июня 2025 г. на сцену этого фестиваля в Нижнем Новгороде выйдет коллектив Dreams Shadow, а 15 июня 2025 г. — инди-артист Soltwine.

Также из предстоящих событий с участием артистов «Искры»: электронные музыканты Wasta и DJ Stonik1917 исполнят свои сеты 7 июня 2025 г. на событии S108: XYEARS, а 28 июня 2025 г. DJ Stonik1917 станет одним из участников лайнапа фестиваля «Планета К-30». В тот же день дуэт сонграйтеров Второй Ка выступит на фестивале моды, искусства и музыки ÖMANKÖ DAY, а в июле 2025 г. главные герои новой «Искры» и артисты-участники BandLink ШоуКейса — Полынь Folk выйдут на сцену одного из крупнейших рок-фестивалей страны — «Улетай».

Таб «Леточелла» уже доступен на главной странице в мобильном и десктопном приложении, а также в веб-версии «Яндекс Музыки» рядом с разделами «Для вас» и «Тренды».