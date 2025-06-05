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ЕГЭ-2025: на «Госуслугах» можно посмотреть результаты экзаменов

Первые результаты ЕГЭ доступны на «Госуслугах». С 5 июня можно посмотреть свои баллы по истории, литературе и химии в разделе «Документы» — «Образование» личного кабинета портала.

В среднем результаты появляются в течение 10 дней после экзамена, но иногда на обработку экзаменационных бланков требуется больше времени — до 14 дней.

Работы ЕГЭ должны быть проверены не позднее: 4 июня — история, литература, химия; 9 июня — математика; 15 июня — русский язык; 18 июня — обществознание, физика; 19 июня — биология, география; 23 июня — иностранные языки, информатика; после 27 июня — экзамены, сданные в резервные дни;

Результаты ЕГЭ публикуются на следующий день после завершения проверки.

На портале также можно посмотреть результаты экзаменов за последние 5 лет. В прошлом году сервисом воспользовались более 3 млн раз.

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