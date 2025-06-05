«Ростелеком» обеспечивает медицинские учреждения Югры виртуальной цифровой инфраструктурой

«Ростелеком» продолжает обеспечивать учреждения здравоохранения ХМАО цифровой инфраструктурой, которая помогает упростить труд медицинских работников и повысить комфорт пациентов. Специалисты телеком-оператора предоставили «Мегионской городской больнице» облачный сервис «Виртуальная АТС» (ВАТС). В учреждении было заменено больше 200 стационарных телефонных аппаратов и установлено специальное программное обеспечение, которое позволило объединить устройства, расположенные в разных корпусах, в единую сеть. Все данные надежно защищены и хранятся в облаке «Ростелекома». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Денис Прымха, временно исполняющий обязанности главного врача «Мегионской городской больницы»: «Новая многоканальная связь позволяет нам фиксировать входящие и исходящие вызовы, записывать разговоры и устанавливать переадресацию звонков. Это удобно и персоналу, и пациентам. Они могут быстро соединиться с нужным сотрудником, записаться на прием или задать интересующий вопрос с помощью персонального голосового меню».

Ранее специалисты «Ростелекома» подключили медучреждение к скоростному интернету. Также провайдер предоставил больнице защищенные каналы передачи данных. Именно они позволяют обезопасить внутреннюю сеть от воздействия вирусов, а также других киберугроз. Это особенно важно при высоком уровне внешних информационных нападений. По данным дочерней компании «Ростелекома» – «Солар», специализирующейся на киберзащите частных и государственных организаций по всей стране, общее количество DDoS-атак на организации в Уральском федеральном округе в 2024 г. выросло на 70% в сравнении с 2023 г.

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Мы работаем над тем, чтобы Урал удерживал прочные позиции среди лидеров цифровой трансформации в сфере здравоохранения страны. Только в Югре инфраструктурой "Ростелекома" пользуются почти 90% больниц и поликлиник. Наши специалисты обладают высокими компетенциями, чтобы помочь усовершенствованию работы медицинских организаций: от крупных государственных до небольших частных клиник. Мы подстраиваемся под запрос каждого клиента, предлагая широкую линейку ИТ-продуктов: от программных роботов для автоматизации ежедневных процессов, технологий аналитики данных с применением искусственного интеллекта до облачных решений и обеспечения комплексной информационной безопасности».