CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Искусственный интеллект
|

В России внедрят технологию распознавания дипфейков в решениях для видеоконференцсвязи

Российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies и компания в области распознавания лиц VisionLabs договорились о внедрении цифровых решений для защиты от дипфейков в сервисах видеоконференцсвязи. Об это CNews сообщили представители IVA Technologies.

Сотрудничество позволит компаниям объединить знания в области разработки профессиональных решений для видеоконференцсвязи и технологий компьютерного зрения. IVA Technologies и VisionLabs создадут решение для видеозвонков, которое сможет отличать реальных людей от лиц, сгенерированных с помощью дипфейк-технологий.

В основе решения будет лежать технология распознавания дипфейков Deepfake Detection, разработанная VisionLabs. С помощью компьютерного зрения сервис будет выявлять все самые распространенные техники создания дипфейков, такие как замена и генерация лица, перенос выражения лица и синхронизация губ.

Общая точность работы детектора на тестах VisionLabs составляет 99,3%. Точность распознавания сохраняется даже при плохом качестве видео, например, если у пользователя фронтальная камера с низким разрешением.

Генеральный директор IVA Technologies Станислав Иодковский: «Мошенничество с использованием методов социальной инженерии стало одной из самых распространенных и опасных форм обмана в современном обществе. По мнению экспертов, в 2025 г. каждый второй россиянин столкнется с дипфейк-атакой. Эта проблема не обошла стороной и видеозвонки. Ученые из Университета Ватерлоо провели исследование, согласно которому почти 40% людей не могут отличить реальные лица от тех, которые сгенерировала нейросеть. Проблема усугубляется тем, что технологии генерации лиц становятся все более изощренными. Так, в феврале 2024 г. транснациональная компания в Гонконге потеряла $25,6 млн из-за обмана сотрудника филиала с помощью технологии дипфейков во время видеосвязи. В ответ на этот вызов мы вместе с VisionLabs решили разработать решение, направленное на защиту видеозвонков от потенциальных угроз и создание более безопасной цифровой среды. Продукт будет актуален для облачных сервисов ВКС».

Генеральный директор VisionLabs Дмитрий Марков: «Злоумышленникам доступно множество сервисов для создания дипфейков, которые сложно определить человеческому глазу. Защита от такого мошенничества особенно важна для сервисов видеоконференцсвязи, где нужно оценивать, что все собеседники — те, за кого себя выдают. Видеозвонки сегодня применяются при медицинских консультациях, на онлайн-экзаменах, для подтверждения личности при банковских операциях. Все эти сценарии требуют повышенной защиты от цифровых атак, и VisionLabs предоставляет инструменты для максимального уровня безопасности».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Иллюзия точности: как грамотно анализировать трафик сайтов и какие инструменты для этого лучше не использовать

Госдума готовит закон об обязательной предустановке отечественного магазина приложений на все смартфоны и планшеты России

Как автоматизировать колл-центр: 10 шагов

Китай придумал и испытал защиту от квантового взлома обычных линий связи

Какой корпоративный браузер выбрать? Сравниваем решения для бизнеса в России

Счетная палата: Цифровизация Минюста неэффективна. Потрачено почти 3 миллиарда

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие умные часы для занятий спортом: выбор ZOOM

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
Показать еще