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Yandex B2B Tech обновила платформу SourceCraft и открыла доступ для всех разработчиков

Yandex B2B Tech представила обновление платформы для разработки SourceCraft и открыла к ней доступ для всех разработчиков. В SourceCraft появились инструменты безопасности для защиты программных продуктов, зеркалирование репозиториев с GitHub, интеграция с другими приложениями через публичный API, а также новые возможности для управления совместной работой. В ИИ-помощнике SourceCraft Code Assistant появился чат-режим для ускорения разработки. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Инструменты безопасности

Одно из приоритетных направлений развития SourceCraft — безопасность. По данным исследования международной аналитической компании Forrester, интеграция инструментов безопасности в разработку на 81% снижает трудозатраты на ИБ-поддержку всего проекта. На платформе стали доступны инструменты безопасной разработки: сканер секретов в коде, анализ зависимостей в кодовой базе и сводная статистика по найденным ИБ-рискам. Это позволит ИТ-специалистам совершать меньше ошибок в процессе разработки и создавать безопасное программное обеспечение.

Чат-режим в SourceCraft Code Assistant

ИИ-помощник SourceCraft Code Assistant помогает писать код десяткам тысяч разработчиков. С режимом чата они могут делать это еще быстрее: теперь ИИ-ассистент может отвечать на вопросы, сгенерировать код, юнит-тесты, документацию.

Управление командной работой с кодом

В SourceCraft появился доступ через единую корпоративную учетную запись для командной работы. В интерфейсе платформы можно настраивать правила работы с кодом. Публичный API SourceCraft позволяет интегрировать платформу с другими приложениями. А зеркалирование репозиториев с GitHub облегчит миграцию на SourceCraft.

«Обновленная платформа SourceCraft позволит компаниям сократить затраты на разработку и ускорить вывод продуктов на рынок, сохраняя высокий уровень безопасности и качества ИТ-продуктов. В будущем в платформе появится нативная интеграция с платформой Yandex Cloud. Это даст возможность развернуть проект «по кнопке» в облачной инфраструктуре», — сказал Дмитрий Иванов, руководитель платформы SourceCraft.

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