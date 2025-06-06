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«МегаФон» усиливает сеть LTE на Камчатке

Жители и гости Камчатки стали больше пользоваться мобильным интернетом. В мае 2025 г. объем трафика в сети «МегаФона» увеличился на 22% относительно аналогичного периода 2024 г. Чтобы обеспечить растущие цифровые запросы пользователей, специалисты оператора провели модернизацию базовых станций в местах с высокой нагрузкой. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры усилили LTE-сеть в Петропавловске-Камчатском, Елизово, селе Коряки, поселках Новый, Нагорный, Пионерский. Работы были проведены на участке автодороги «Елизово – Паратунка», по которой местные жители и отдыхающие направляются к известному термальному курорту. Дополнительное оборудование четвертого поколения было смонтировано и в дачных локациях — возле Железного ручья, в СНТ «Дубрава-2».

Дополнительные LTE-слои были установлены на 17 базовых станциях. Модернизация позволила увеличить емкость сети и обеспечить высокую среднюю скорость передачи данных до 40 Мбит/с. Абоненты могут комфортно передавать данные, в том числе в период пиковых нагрузок. Аналитики посчитали, что в этом году на майские праздники пользователи на Камчатке были особенно активны — в первые 10 дней было передано более 36% всех данных этого месяца. Вместе с тем после праздников в регионе стали чаще использовать голосовое общение.

«На Камчатке короткое лето, но именно в это время регион привлекает много туристов, а местные жители стараются провести больше времени на даче или за городом. Мы продолжаем модернизацию оборудования в регионе, делая сеть 4G более доступной и комфортной для пользователей», — сказала директор «МегаФона» в Камчатском крае Людмила Калашникова.

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