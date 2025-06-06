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Почти половина владельцев и администраторов Telegram-каналов не знает, как найти рекламодателя, а у 39% нет времени на общение с ними

«Яндекс» изучил барьеры, с которыми сталкиваются российские Telegram-каналы при развитии своих проектов. Несмотря на то, что большинство создателей запускало каналы для самореализации и в качестве хобби (68%), больше половины изначально рассчитывали получать доход с помощью этой площадки (52%). Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Подавляющее большинство владельцев и админов либо уже монетизирует Telegram-каналы, либо планирует это в ближайшие полгода. Только 10% опрошенных не собираются монетизировать свою площадку. Как правило, каналы сочетают несколько способов монетизации. Наиболее популярные из них — продвижение других каналов (60%), размещение рекламы прямых рекламодателей (52%) и продажа собственных товаров или услуг (49%). Четверть каналов сотрудничает с рекламными биржами и рекламной сетью «Яндекса».

Несмотря на интерес к монетизации, создатели контента испытывают трудности с привлечением рекламы в канал. Согласно исследованию, почти половина Telegram-каналов не знает, как найти рекламодателя, а у 39% нет времени на поиск и общение с ними.

К основным барьерам в продвижении каналов участники исследования относят отсутствие в Telegram инструментов для органического роста подписчиков (58%), фродовую активность (40%) и сложность в закупке рекламы в других каналах (36%).

В качестве одного из решений, чтобы преодолеть барьеры в развитии, владельцы и админы видят автоматизацию процессов. Почти 60% опрошенных хотели бы автоматизировать продвижение своего канала, а более 50% — размещать рекламу в канале и привлекать рекламодателей.

Часть дохода от рекламы большинство владельцев и администраторов каналов тратит на развитие проекта. Почти 60% опрошенных используют эти средства для продвижения канала и привлечения новых подписчиков. Треть каналов инвестирует в продвижение от 25% до 50% доходов от рекламы, а четверть каналов — даже более 50% доходов. Также владельцы и админы тратят доход от рекламы на создание уникального контента (39%), обучение (39%) и оплату труда редакторов и специалистов (27%).

Исследование показало, что каналам не хватает для развития аналитики об аудитории. Так, половине опрошенных владельцев каналов хотелось бы понимать количество переходов по ссылкам в постах. Почти так же каналам важно понимать интересы подписчиков. Больше трети каналов хотели бы знать характеристики своей аудитории в разрезе пола и возраста.

В апреле 2025 г. «Яндекс» запустил расширенную аналитику для Telegram-каналов, которая содержит данные о поле, возрастных группах и географии подписчиков, а также контентные и рекламные метрики, включая кликабельность рекламных постов.

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