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В Демидовском саду Ярославля ускорили интернет

Новое качество мобильного интернета стало доступно в исторических кварталах зоны ЮНЕСКО столицы «Золотого кольца». В результате инфраструктурных работ скорость передачи данных в смартфонах путешественников и жителей города может достигать 70 Мбит/с. Улучшения произошли за счет строительства новых телеком-объектов инженерами «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Ярославль — один из старейших русских городов, сохранивший тысячелетнюю историю для современных путешественников. Сегодня в городе насчитывается более 140 памятников архитектуры, а его исторический центр с 2005 г. является одним из 24 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в России.

Чтобы путешественники не испытывали трудностей при общении в сети в местах с растущим мобильным трафиком, инженеры оператора построили базовую станцию и модернизировали существующие объекты связи. Установленное телеком‑оборудование работает сразу в нескольких частотных диапазонах, которые обеспечивают устойчивый сигнал в радиусе покрытия и высокую скорость мобильного интернета.

Увеличение скорости передачи данных будет заметно вблизи городских достопримечательностей — в районе Вахрамеевского бульвара, у Демидовского столпа, площади Челюскинцев, Вечного огня, а также у стен Спасо-Афанасиевского монастыря, на территории которого расположен памятник героям народного ополчения — Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.

Произошедшие изменения могут оценить и гости Ярославля. Погружаясь в тысячелетнюю историю города, туристы всегда смогут оставаться на связи и делиться с близкими живописными фото и видео на скорости до 70 Мбит/с.

«Уникальная история города и бережное отношение органов власти и жителей к ее сохранению привлекает большое количество туристов со всей страны. По данным аналитиков «МегаФона», столицу Золотого кольца в этом году уже посетило на 15% больше туристов, чем за аналогичный период 2024 г. Наша задача — сделать любимый город привлекательным и для отдыха, и для комфортной жизни. Мы надеемся, что новое оборудование полностью удовлетворит растущий спрос абонентов на высокоскоростной интернет во время экскурсий в историческом центре», — сказал Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области.

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