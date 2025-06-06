В Сеченовском университете создали чат-бот для снятия стресса

Нейросетевую диалоговую систему для психологической поддержки студентов вузов при стрессе и тревоге создали сотрудники и студенты Сеченовского университета совместно с коллегами из НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского и ИжГТУ им. М.Т. Калашникова. Чат-бот StressLessBuddy, который распознает уровень стресса и помогает справиться с ним, станет доступен в Telegram всем желающим в новом учебном году. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

Авторами проекта стали профессор кафедры педагогики и медицинской психологии Института психолого-социальной работы Сеченовского университета доктор психологических наук Леонид Сыркин и студентка третьего курса института Рада Маловичко. Научным консультантом выступил старший научный сотрудник НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского, кандидат медицинских наук Иван Розанов. За техническую реализацию проекта отвечала студентка ИжГТУ им. М.Т. Калашникова Анна Коковихина.

«Мы решили создать систему, которая будет помогать справляться со стрессом и тревогой в любое время и в любом месте. Для этого интегрировали уже ставшую классической методику аутогенной тренировки в формате цифровой диалоговой системы», – сказал Леонид Сыркин.

«При разработке системы были учтены принципы телемедицины в психиатрии, опыт психологической поддержки лиц в экстремальной медицине, включая космонавтов. Безусловно, подобные системы должны быть апробированы перед широким внедрением. Это включает в себя и экспертную оценку, и экспериментальные исследования, которые у нас запланированы. Только после этого система может выйти на этап масштабирования и быть адаптирована под различные нужны практического здравоохранения», – отметил Иван Розанов.

Новый чат-бот в Telegram – это нейросетевая диалоговая система, которая проводит диагностику и коррекцию тревожных и стрессовых состояний. Сначала пользователь отвечает на семь вопросов психологического теста DASS-21 (Depression, Anxiety and Stress Scales), разработанного учеными Сиднейского университета. После этого алгоритмы подсчитывают набранные во время тестирования баллы, оценивают уровень стресса и тревожности и подбирают аутотренинг, наиболее подходящий к текущему психоэмоциональному состоянию человека. Можно выбрать тренировку и самостоятельно.

Всего доступных тренингов шесть. Они направлены на: устранение эмоционального стресса; снижение уровня возбуждения; оптимизацию функционального состояния организма; мобилизацию внутренних ресурсов; восстановление энергетических резервов; психическую сенсибилизацию, то есть повышение чувствительности психики к определенным раздражителям (регулярная концентрация на приятных стимулах, например, звуках природы или образах спокойствия, помогает психике создать «якоря» для релаксации и повышает чувствительность тела к позитивным сигналам).

Сеанс длится в среднем около пяти минут. Пользователь слушает голос психолога, наложенный на спокойную музыку, и следует инструкциям. «Например, человеку нужно занять определенное положение, расслабить разные части тела, сосредоточиться на тех или иных ощущениях и образах в определенной последовательности. По сути чат-бот – это автоматизированные тренировки для релаксации», – сказала Рада Маловичко.

Чат-бот может также напоминать о необходимости пройти дополнительную процедуру диагностики и коррекции, если задать ему определенную периодичность занятий.

Авторы провели пилотное исследование, которое показало эффективность методики. В нем приняли участие 48 студентов в возрасте от 18 лет до 31 года. Участники проходили диагностику до и после сеанса. Исследователи зафиксировали статистически значимое снижение тревоги и стресса – в среднем на десять процентов. «Пока оценен краткосрочный эффект, предстоит оценить и долгосрочный среди широкой аудитории – это будет возможно после запуска чат-бота», – отметила Рада Маловичко.

Она добавила, что чат-бот предусмотрен в первую очередь для студентов, но им смогут пользоваться и все желающие.

Программа станет доступна в новом учебном году, с октября 2025 г.

«Диалоговая система может стать хорошим помощником людям, у которых умеренный уровень тревожности. Естественно, речь идет о преморбидных проявлениях, о тех ситуациях, которые еще не требуют участия специалиста и визита в клинику», — сказал Леонид Сыркин.