«1С-Битрикс» и «Астра Облако» договорились развивать ИИ в облаках

Разработчик систем управления веб-проектами и корпоративных порталов «1С-Битрикс» и компания «Астра Облако» (входит в «Группу Астра») объявляют о подписании меморандума о стратегическом сотрудничестве. Соглашение скрепили подписями Александр Воеводин, директор по работе с ключевыми клиентами «1С-Битрикс», и Константин Анисимов, генеральный директор Astra Cloud. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Партнерство направлено на создание решений в области облачных технологий и искусственного интеллекта. Ключевым совместным продуктом станет интегрированный программный комплекс, объединяющий облачную платформу «Астра Облако» и сертифицированную версию решения от «1С-Битрикс».

Это взаимодействие укрепляет позиции российских технологических компаний на пути создания полноценной отечественной экосистемы для цифровой трансформации бизнеса, соответствующей самым строгим требованиям информационной безопасности и технологического суверенитета.

«Подписание меморандума открывает новые горизонты для наших клиентов. Это партнерство предоставит пользователям «1С-Битрикс» расширенные возможности для развертывания сертифицированной облачной инфраструктуры, что является ключевым элементом построения полноценного импортонезависимого ИТ-ландшафта. А совместные с «Астра Облако» разработки позволят обеспечить высокий уровень надежности, безопасности и соответствия современным требованиям, что особенно важно для крупных корпоративных заказчиков и государственных корпораций», — отметил Александр Воеводин, директор по работе с ключевыми клиентами «1С-Битрикс»

«Совместное решение с «1С-Битрикс» — это важный шаг в развитии отечественных облачных технологий. Мы создаем платформу, которая гарантирует не только полную импортонезависимость, но и высочайший уровень безопасности, критически важный для государственных и корпоративных проектов. Наше партнерство позволит клиентам развертывать надежные цифровые решения, соответствующие самым строгим требованиям, с уверенностью в их стабильности и защищенности», — сказал Константин Анисимов, генеральный директор «Астра Облако».