2ГИС открыл возможности для анализа целевой аудитории на карте

2ГИС открыл бесплатный доступ к части функций сервиса для бизнеса «Геометр». Теперь компании, представленные на картах 2ГИС, могут узнать, как пользователи находят их в городе, когда и по каким запросам, какие еще услуги им интересны. Рекламодатели же, в свою очередь, получат расширенные возможности для анализа похожих организаций. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

«Геометр» интегрирован в личный кабинет компаний в 2ГИС и позволяет бизнесу изучать целевую аудиторию на основе обезличенных данных о взаимодействии пользователей с картами. Теперь его возможности доступны организациям из более чем 30 отраслей — вне зависимости от того, размещают ли они рекламу на картах или нет.

С помощью «Геометра» компании могут анализировать, в какое время и из каких районов города пользователи находят их на карте. Сервис показывает, откуда приходит аудитория — местные это жители или гости города, — а также помогает понять соотношение мужчин и женщин среди посетителей, их интересы, а также целевые действия с карточкой. Эти данные помогают бизнесу лучше понимать свою аудиторию и, например, выбирать локации для наружной рекламы, планировать локальные акции и другие маркетинговые активности.

Возможности «Геометра», перечисленные выше, доступны бесплатно. Для рекламодателей же предусмотрены дополнительные функции: теперь они могут не только анализировать целевую аудиторию, но и изучать, как она ищет другие компании из схожих сфер бизнеса. Для сопоставления доступно до десяти организаций — выборку можно формировать самостоятельно с учетом локации, сферы деятельности или бизнес-модели. Это позволяет глубже понимать интересы клиентов, оценивать пересечение аудиторий и выявлять точки роста, в том числе при планировании рекламных кампаний.

Все возможности «Геометра» уже доступны в личном кабинете 2ГИС для бизнеса — в веб-версии или в приложении «Дело».