«Авито»: российская легкая промышленность демонстрирует уверенный рост в сегменте товаров, услуг и рынка труда

Аналитики «Авито Работы», «Авито Услуг» и «Авито Товаров» провели совместное исследование и изучили, как изменилась отрасль весной 2025 г. по сравнению с весной 2024 г. Так, по данным «Авито Товаров», у россиян вырос интерес к ряду брендов одежды российского производства. Повышенный интерес к продукции российских производителей отразился и на рынке труда: спрос компаний на сотрудников в сфере легкой промышленности за год увеличился более чем в два раза (+129%). На рынке услуг также наблюдается рост спроса на талантливых мастеров, способных как подогнать одежду под индивидуальные параметры россиян, так и сшить на заказ уникальные изделия. Об этом CNews сообщили представители «Авито Товаров».

Аналитики «Авито Товаров» отмечают рост интереса к российским брендам одежды. На платформе представлен широкий выбор — от масс-маркета до локальных дизайнерских марок.

Наибольший рост популярности показали молодые локальные марки, ориентированные на уникальный стиль и натуральные материалы. Например, продажи московского бренда Planta Rosa с весны 2024 г. увеличились более чем в четыре раза (+321%), а slow-fashion бренда Unique Fabric — на 63%.

Популярность у российских потребителей набирают также бренды Gate31 (+26%), Brusnika (+21%) и Charuel (+8%). При этом в мужском сегменте все больше покупателей отдают предпочтение таким маркам, как Kanzler (+22%) и Henderson (+15%).

В пятерку самых покупаемых брендов по доле продаж весной 2025 г. вошли Lime (+44%), а также масс-маркет марки Zarina (+25%), Gloria Jeans (+32%), Befree (+20%) и O'Stin (+16%).

В связи с ростом локального рынка растет востребованность и в квалифицированных специалистах. По данным «Авито Работы», самой востребованной профессией по итогам весны 2025 г. стала профессия сапожника: число предложений для них увеличилось на 67% по сравнению с весной 2024 г. Эти мастера занимаются пошивом, ремонтом и реставрацией обуви, работая с кожей и другими материалами. Средние зарплатные предложения для сотрудников при трудоустройстве на полный рабочий день — 81 009 руб. в месяц.

На втором месте по приросту вакансий — закройщики, спрос на которых вырос на 36%. Закройщик вырезает элементы одежды по лекалам, подгоняет выкройки под конкретные размеры, работает с различными тканями и сложными кроями. Средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников весной текущего года составила 73 088 руб. в месяц при полной занятости.

Интерес к пошиву одежды на заказ увеличился на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., предложение со стороны мастеров — на 28%.

Чаще стали требоваться портные: весной 2025 г. вакансий для них стало на 30% больше, чем весной 2024 г. Портной выполняет все этапы создания одежды — от подготовки ткани и сборки изделия до финальной отделки. Особенно ценятся мастера, работающие с индивидуальными заказами и сложными фасонами. Средний уровень зарплаты, которую предлагают соискателям за полный рабочий день, составляет 140 668 руб. в месяц.

Профессии легкой промышленности с наибольшим приростом числа вакансий за год, весна 2024/2025

Аналитики платформы также зафиксировали растущий интерес соискателей к профессиям легкой промышленности — с весны 2024 г. число откликов на вакансии в отрасли выросло на 84%.

«Российская легкая промышленность успешно адаптируется к современным реалиям, и рост спроса на специалистов, особенно сапожников, закройщиков и портных, свидетельствует о высоких темпах развития отрасли. Увеличение числа вакансий и откликов на них говорит о том, что рынок труда адаптируется к потребностям как работодателей, так и соискателей. При этом уровень предлагаемых зарплат отражает ценность навыков этих специалистов, что может способствовать дальнейшему притоку кадров в отрасль», — сказал Андрей Кучеренков, директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы».

Параллельно с ростом спроса на специалистов легкой промышленности, все более актуальной становится деятельность частных мастеров, которые размещают объявления на сервисе «Авито Услуги». Согласно данным платформы, весной 2025 г. россияне стали чаще обращаться к услугам в сфере легкой промышленности — в частности, индивидуального пошива и подгонки одежды.

Прирост показал и сегмент подшива одежды: с марта по май 2025 г. спрос на эту услугу вырос на 4% относительно аналогичного периода 2024 г., а количество предложений — на 22%.

Внутрисезонная динамика также указывает на растущий интерес к кастомизации одежды. По сравнению с зимой 2024-2025 гг., весной спрос на индивидуальный пошив вырос на 10%.

Такие тенденции свидетельствуют о возрастающем внимании россиян к персонализированным решениям в сфере легкой промышленности и стремлении к более точной подгонке одежды под индивидуальные параметры.