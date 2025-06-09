CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«Летай» укрепил 4G в дачных поселках и малонаселенных пунктах к началу сезона отпусков

«Летай» продолжает укреплять 4G на старте сезона отпусков. В мае 2025 г. оператор улучшил качество связи в 13 населенных пунктах республики, работы коснулись 14 базовых станций (БС). В фокусе оказались дачные поселки и малочисленные населенные пункты. Об этом CNews сообщили представители «Таттелеком».

Так, новую площадку построили в поселке Нижняя Мактама (Альметьевский район), в котором проживают порядка 9,5 тыс. жителей, а также в Богатых Сабах (Сабинский район) рядом с ипподромом, где каждое лето проводят Сабантуй. Это позволит абонентам общаться в мессенджерах и совершать звонки без потери качества соединения. Также в соседнем селе Старый Мичан после дооснащения площадки улучшилось покрытие рядом с памятником воинам-землякам, местной школой и мечетью «Габдулла».

Мобильный интернет ускорился и в Чернышевке Высокогорского района, где живут около 800 жителей. Трафик загружается быстрее для жителей села Калмаш, в деревне Тогаево и близлежащих СНТ Тукаевского района. Покрытие расширили в Камских Полянах и Болгаре, куда летом съезжаются на отдых татарстанцы. Благодаря оптимизации БС путешественники смогут быстро делиться контентом в соцсетях и звонить через мессенджеры. А для жителей деревни Миннярово и села Чишма Актанышского района скорость передачи данных выросла в два раза.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Георгий Тарасов, Curator: Мы ждем пятикратного роста рынка сетей доставки контента к 2030 году

Австралийский флот заблокировал интернет и радио жителям Новой Зеландии

«Облачный» язык бизнеса: 8 терминов, о которых должен знать каждый руководитель

YouTube закрыл лазейку, которая позволяла смотреть видео без рекламы

Как автоматизировать колл-центр: 10 шагов

Найдена хакерская группировка, которая атакует российские предприятия и вузы исключительно по ночам

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Как компания Dreame приближает будущее: от пылесосов для бассейнов до сверхскоростных двигателей

Самые легкие 14-дюймовые ноутбуки стоимостью до 50 000 рублей: хиты продаж

Лучшие умные часы для занятий спортом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
Показать еще