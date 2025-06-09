МТС ускорила интернет вблизи Екатериновских пещер в Приморье

МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета в Партизанском районе Приморского края. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета стандарта LTE в селе Екатериновка выросла на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

После проведенных работ более 3000 жителей села Екатериновка могут более комфортно пользоваться мобильным интернетом и современными цифровыми сервисами - быстро загружать обновления, использовать видеосервисы, банковские и музыкальные приложения. Высокоскоростной интернет позволит также оставаться на связи туристам и транзитным пассажирам - через населенный пункт проходит автотрасса «Находка — Кавалерово».

Село Екатериновка находится в Партизанском районе, в двух с половиной километрах от районного центра Владимиро-Александровское. Вблизи расположены знаменитые Екатериновские пещеры - популярное место для экскурсий. Самые крупные пещеры - Пржевальского, Лисья и пещера имени Географического общества. Здесь были обнаружены каменные и костяные орудия эпохи неолита, около двух тонн костей животных, в том числе останки мамонта, первобытного бизона, длинношерстного носорога, дикой лошади, гиены и саблезубого тигра.

«Окрестности Находки и Партизанский район - популярное место отдыха у туристов, особенно в теплое время года. Каждое лето мы усиливаем сеть и модернизируем цифровую инфраструктуру в наиболее загруженных рекреациях. При развитии сети анализируем изменения трафика и точечно обновляем оборудование там, где это особенно необходимо. В настоящее время связью МТС стандарта LTE обеспечены все ключевые локации в самых туристических районах Приморья - Хасанском, Партизанском и Лазовском, а также во Владивостоке и всех крупных городах региона», — отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.