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Облачный провайдер RСloud by 3data и компания Logical IT объявили о стратегическом партнерстве

Облачный провайдер RСloud by 3data и компания Logical IT объявили о стратегическом партнерстве. В рамках партнерства компании предлагают заказчикам различных отраслей бизнеса комплексные решения по информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители RСloud by 3data.

RCloud by 3data сможет использовать высокий экспертный уровень Logical IT для построения защищённой ИТ-инфраструктуры клиентов на основе собственных облачных сервисов. Разноплановость специалистов позволяет успешно решать самые актуальные задачи по технической защите информационных ресурсов бизнеса.

Перед заключением соглашения о сотрудничестве облачный провайдер RCloud by 3data прошёл аттестацию специалистами Logical IT на соответствие требованиям ФСТЭК, что гарантирует высокое качество и возможность предоставления клиентам гибких решений. Специалисты по безопасности разработали систему защиты и для собственной инфраструктуры RCloud.

Услуги Logical IT станут доступными через портал и облачный маркетплейс RCloud by 3data, позволяя пользователям управлять всеми услугами в едином окне.

«Сегодня для технологичных компаний вопрос информационной безопасности выходит на первый план. Наше облако соответствует самым строгим стандартам в этой области — именно благодаря сотрудничеству с ведущими игроками рынка. В союзе с Logical IT мы минимизируем собственные риски в сфере информационной безопасности и готовы предлагать нашим заказчикам эффективные комплексные решения», — сказал ИТ-директор RCloud by 3data Валентин Соколов.

«Благодарим команду RCloud by 3data за доверие и готовность к совместной работе над инновационными решениями. Совместными усилиями мы планируем создавать и развивать актуальные и современные решения в области безопасных облачных сервисов для компаний коммерческого и государственного сектора», — сказал генеральный директор Logical IT Дмитрий Давкин.

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