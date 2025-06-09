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Ozon добавит обзор отзывов на товары в личный кабинет продавца

Ozon добавит обзор отзывов на товары в личный кабинет продавца. Инструмент поможет предпринимателям увидеть краткие выводы покупателей о товаре на основе анализа отзывов. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Новая функция на базе нейросети выделит главное из отзывов покупателей и покажет продавцу, о каких свойствах товара клиенты отзываются позитивно или нейтрально, а какие — их расстраивают. Инструмент поможет продавцам получить обобщенную обратную связь к каждой карточке товара, не изучая все отзывы покупателей: это сэкономит время и позволит понять, что стоит улучшить в качестве товара или его упаковке.

За функцию обобщения отзывов отвечает нейросеть. Она обучалась на миллионах отзывов реальных покупателей Ozon. Чтобы посмотреть обобщенный обзор отзывов на товар, продавцу достаточно перейти по кнопке «AI» — она находится справа от рейтинга товара. Обобщенные отзывы видны только продавцу в личном кабинете.

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