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Четыре новых сервиса ускорят оформление разрешений на капитальное строительство в Подмосковье

На портале госуслуг Московской области обновили услугу по оформлению разрешений на строительство объектов капитального строительства. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Чтобы упростить процедуру подачи заявления, мы подключили к услуге по оформлению разрешений на капитальное строительство сразу четыре новых сервиса. Теперь при вводе кадастрового номера автоматически заполняется адрес объекта. Кроме того, система сама направляет заявление в администрацию муниципалитета. Также начал работу сервис предпроверки пересечения земельного участка со слоями индустриальных парков и особых экономических зон. Помимо этого, вместе с заявлением теперь автоматически формируется запрос сведений о проведении государственной экологической экспертизы», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Перед возведением или реконструкцией жилых и нежилых зданий, сооружений, строений и других объектов капитального строительства нужно получить разрешение. Оформить его можно с помощью электронной услуги «Разрешение на строительство объектов капитального строительства». Чтобы подать заявление, следует авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Ответ поступит в личный кабинет на региональном портале в течение пяти рабочих дней.

Услуга предоставляется бесплатно.

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