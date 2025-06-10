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RuStore выходит на рынок Вьетнама

Официальный магазин приложений RuStore объявляет о выходе на вьетнамский рынок. Это позволит вьетнамским компаниям быстро запустить свои продукты на российскую аудиторию, а RuStore пополнить каталог приложений мировыми хитами из Юго-Восточной Азии. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

Для удобства вьетнамских разработчиков RuStore предлагает упрощенную регистрацию для быстрого старта и гибкие инструменты монетизации, включая внутриигровые покупки, подписки и рекламные модели.

Вьетнамский рынок представляет особый интерес для RuStore благодаря стремительному росту цифровой экономики. Вьетнам занимает третье место в мире по числу издателей мобильных игр. В прошлом году три из десяти самых скачиваемых мобильных хитов в мире были разработаны во Вьетнаме.

Большинство вьетнамских хитов — аркадные и казуальные игры, ориентированные на глобальную аудиторию, с сильным акцентом на музыку, ритм, простоту и гиперказуальность. Например, Flappy Bird, набравшая в короткие сроки около 100 млн скачиваний по всему миру.

«Мы видим потенциал для развития вьетнамских сервисов на российском рынке. Больше половины всех иностранных оплат в RuStore приходится на азиатские сервисы. По мере развития интереса со стороны зарубежных партнеров мы готовы предоставить локализацию платформы и организовать специализированную поддержку для местных разработчиков», — сказал руководитель RuStore Дмитрий Панкрушев.

«RuStore предоставляет возможность выйти на перспективный российский рынок. Хотя нашей команде потребовалось некоторое время, чтобы ознакомиться с процессом интеграции, команда RuStore оказывала поддержку на протяжении всего процесса. Мы планируем расширить наше присутствие в RuStore и выпускать больше игр для россиян», — Trinh Vũ, директор по маркетингу Gamee Studio – первой вьетнамской студии, зарегистрировавшейся в RuStore.

В RuStore уже доступно более 70 тыс. приложений от разработчиков из 40 стран мира. Среди них популярные тайтлы из Китая, Сингапура и стран СНГ.

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