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«Авито» упростила получение закрывающих документов для клиентов

Теперь взаимодействие с бизнес-клиентами стало еще удобнее: получить сканы закрывающих документов можно без обращения в службу поддержки. Новый сервис позволяет запрашивать акты, счета и другие бухгалтерские документы в несколько кликов — это экономит время и сокращает сроки сверок. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Функционал доступен в разделе «Документы» как для авторизованных, так и для неавторизованных пользователей. Процесс полностью автоматизирован: от подачи запроса до получения файлов на электронную почту.

Клиенты указывают ИНН (при необходимости — КПП), выбирают нужные документы и период, заполняют короткую форму — и документы автоматически формируются и отправляются на указанные в профиле адреса электронной почты. Отправка документов осуществляется в два этапа: сначала пользователь получает уведомление о формировании, а затем — готовые файлы в формате PDF.

Если клиент запрашивает документы за текущий расчетный период, сервис сообщит, что они еще не готовы, и предложит вернуться позже. Это позволяет избежать получения неполной информации. Как только период закроется и документы будут сформированы, клиент сможет повторить запрос и получить полный комплект.

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