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Подать заявку на служебное жилье в Подмосковье теперь можно онлайн

Сотрудники, которые работают в органах власти, государственных или муниципальных учреждениях Московской области и не имеют своего жилья в регионе, могут подать заявление на получение жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда в электронном виде. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В Московской области упростили получение служебного жилья. Теперь для подачи заявления не нужно посещать администрацию муниципалитета, достаточно заполнить онлайн-форму и отправить заявку через региональный портал. В случае положительного решения в личный кабинет будет направлено уведомление о предоставлении жилого помещения», – сказала министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

К специализированным жилым помещениям относятся служебные квартиры, комнаты в общежитиях для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения. Кроме того, помещения специализированного муниципального жилищного фонда предоставляют для проживания на время капитального ремонта или реконструкции дома, а также если жилье подлежит сносу или стало непригодным в результате чрезвычайных обстоятельств.

Услуга «Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда» доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Дом и ЖКХ» – «Операции с недвижимостью».

Услуга предоставляется бесплатно. Бумажный экземпляр результата можно получить в МФЦ.

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