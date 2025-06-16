«Яндекс» выпустил отчет об устойчивом развитии за 2024 год

«Яндекс» опубликовал отчет о результатах в области устойчивого развития за 2024 г. В нем рассказывается, что компания сделала в важных для общества направлениях: от развития образовательных проектов до разработки технологий, которые помогают людям в разных областях — медицине, защите окружающей среды, бизнесе и других. Как и раньше, «Яндекс» участвовал в системной благотворительности. Его фонд «Помощь рядом» расширил программы поддержки НКО и запустил платформу прямых пожертвований. Компания продолжила адаптировать свои продукты для людей с особенностями здоровья, запускать образовательные проекты, поддерживать инициативы по защите окружающей среды, усиливать безопасность своих сервисов и внедрять инклюзивные технологии. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Технологии

Специалисты Yandex Cloud совместно со студентами ШАДа — Школы анализа данных «Яндекса», фондом «Спина бифида» и Национальным медицинским исследовательским центром им. В. И. Кулакова разработали нейросеть, которая помогает во время УЗИ беременной женщины на ранних сроках обнаружить у плода симптомы spina bifida — тяжелого врожденного заболевания центральной нервной системы.

«Яндекс» начал поддерживать языки народов России в своих сервисах. Например, в «Переводчике» и «Клавиатуре» доступны татарский, башкирский, чувашский, якутский, марийский, удмуртский, осетинский, коми и тувинский языки.

Более 10 тыс. начинающих артистов нашли свою первую аудиторию с помощью технологии «Нитро» в «Яндекс Музыке», а более 14 тыс. — получили донаты от пользователей. На удвоение донатов «Яндекс Музыка» направила более 100 млн руб.

Системная благотворительность

Благотворительный фонд «Яндекса» «Помощь рядом» привлек на поддержку некоммерческих организаций рекордную сумму — почти 700 млн руб.

Поддержку «Помощи рядом» получали 676 верифицированных НКО.

1,3 млн пользователей подключили округление в сервисах «Яндекса» по состоянию на конец 2024 г., а средняя сумма округления выросла с 8,34 до 10,56 руб. — на 26,62% по сравнению с 2023 г.

Подопечные некоммерческих организаций по всей России совершили более 520 тыс. бесплатных поездок на «Яндекс Такси» в рамках программы «Поездки для НКО».

69 НКО из разных городов России получили 200 млн руб. на закупку товаров первой необходимости в рамках программы «Товары для НКО».

Сервисы «Яндекса» помогали добровольцам, которые ликвидировали последствия разлива мазута в Керченском проливе, с решением бытовых задач — питанием, проживанием и транспортом.

Цифровая доступность и инклюзия

16 сервисов «Яндекса» — «Яндекс Go», «Яндекс Музыка», «Книги», «Кинопоиск», «Переводчик» и др. — теперь адаптированы для незрячих и слабовидящих пользователей и поддерживают работу с программами экранного доступа.

Виртуальный ассистент «Алиса» теперь лучше понимает голосовые запросы людей с речевыми особенностями — например, тех, кто заикается или пережил инсульт. Это стало возможным благодаря дообучению нейросети, которая отвечает за распознавание речи.

«Яндекс Карты» разметили 40 тыс. пандусов в крупных городах России. Благодаря этому люди, которым сложно передвигаться по лестницам, могут построить более комфортный маршрут.

У «Алисы» появился доступ к крупнейшему хранилищу книг для незрячих и слабовидящих людей — онлайн-библиотеке «Логос». Чтобы послушать книгу, пользователю достаточно запустить навык «Библиотека Логос». В «Яндекс Книгах» теперь есть «Виртуальный рассказчик» — он озвучивает книги, у которых еще нет аудиоверсий.

Более 70 тыс. человек воспользовались приложением «Яндекс Разговор», которое облегчает общение слышащих и глухих людей.

«Яндекс» запустил пилотный проект по поддержке программ НКО по инклюзивному трудоустройству. Компания оказывает информационную и финансовую поддержку фондам-партнерам «Помощи рядом», которые помогают подопечным с инвалидностью найти работу.

Экология

«Яндекс Маркет» продолжил развивать доставку заказов без индивидуальной транспортной упаковки. Благодаря этому объем использованной упаковки сократился за год на 18%.

«Яндекс Лавка» передала на переработку 23,9 тонны пакетов, которые вернули пользователи сервиса.

71% единиц упаковки товаров собственного бренда «Яндекс Лавки» изготавливаются из перерабатываемых материалов или содержат вторичное сырье.

Образование

За год более 5 млн человек воспользовались бесплатными образовательными программами и приняли участие в просветительских проектах «Яндекса». 33 вуза в 12 регионах России реализуют образовательные ИТ-программы совместно с «Яндексом».

Более 1,1 млн учеников из 7500 российских школ использовали «Яндекс Учебник». Более 10 тыс. учителей информатики присоединились к программе профессионального развития «Яндекс Учебника» «Кадровый резерв».

85% старшеклассников, сдававших ЕГЭ по информатике, готовились к экзамену с помощью онлайн-тренажера на платформе «Яндекс Учебника». Yandex Cloud предоставила доступ к облачным технологиям 90 российским вузам.

Более 10 тыс. студентов вузов получили гранты на общую сумму более 18 млн руб. — ребята бесплатно обучились работе с облачными сервисами и использовали их в учебе.

Партнеры

«Яндекс» продолжил развивать программу чаевых, чтобы дополнительно поддержать партнеров — водителей и курьеров.

Опция «Мечта курьера» появилась в «Яндекс Еде», а в «Такси» и «Лавке» доля заказов с чаевыми выросла на 20 и 30% соответственно.

Сервис «Яндекс Такси» обновил справочный портал для глухих и слабослышащих водителей — вся текстовая информация теперь сопровождается видеороликами на русском жестовом языке (РЖЯ).

«Яндекс Доставка» теперь уведомляет пользователей, если заказ доставляет курьер с особенностями слуха. Связь с курьером в таких заказах поддерживается через чат.

335 стартапов получили гранты по программе Yandex Cloud Boost и смогли воспользоваться облачными технологиями «Яндекса». В общей сложности на программу было выделено 146 млн руб.

«Яндекс Карты» запустили «Геоаналитику» — бесплатный сервис, который помогает предпринимателям анализировать потенциал районов города для развития бизнеса.

Сотрудники

На конец 2024 г. в команде «Яндекса» работало почти 29 тыс. человек. 34% руководящих позиций занимали женщины. Доля сотрудниц в технических и околотехнических ролях составила 23,6%. 2339 человек были приняты на стажировку в «Яндекс». 54% стажеров были приняты в штат и продолжили работу в «Яндексе» после окончания стажировки.

На конец 2024 г. в «Яндексе» работало больше 1000 сотрудников с особенностями здоровья.

Качество и безопасность сервисов

Автоматический определитель номера от «Яндекса» обработал почти 1,5 млрд телефонных звонков с незнакомых номеров. 56% из них он определил как нежелательные — и предупредил об этом пользователей.

Почтовые серверы «Яндекс 360» обработали около 86,7 млрд входящих писем. Около четверти всего потока — 21,1 млрд — технология «Спамооборона» отправила в спам или заблокировала как потенциально опасные.

«Яндекс Браузер» ежемесячно защищал около 9 млн пользователей от перехода на потенциально опасные сайты. Каждый день «Браузер» предупреждал о переходе на мошенническую веб-страницу около 2 млн раз.

5000 школьников 1-4 классов прошли курс «Яндекса» «Безопасность в интернете», который рассказывает, как вести себя в сети, чтобы не попасться на уловки мошенников.

«С момента основания «Яндекс» вырос из поисковика в крупнейшую ИТ-компанию в России. Вместе с масштабом выросла и ответственность — ведь наши сервисы и технологии сегодня влияют на повседневную жизнь миллионов людей. Поэтому мы постоянно внедряем принципы устойчивого развития в наши процессы и решения. В последние годы «Яндекс» активно развивает направление инклюзии. Например, «Яндекс Учебник» адаптировал тренажер для подготовки к ЕГЭ для незрячих и слабовидящих школьников, а на «Кинопоиске» появилось больше контента с тифлокомментариями и расширенными субтитрами. Также «Яндекс» вкладывается в образовательные программы, продолжает поддерживать экологические инициативы и заботиться о партнерах. Мы надеемся, что наши сервисы и технологии продолжат и дальше приносить пользу людям, окружающей среде и бизнесу», — сказала HR-директор «Яндекса» Дарья Золотухина.

Отчет об устойчивом развитии выпускается ежегодно. Он составлен по международным стандартам GRI Standards и SASB, а также с учетом рекомендаций Минэкономразвития России.