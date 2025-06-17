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IBS запускает маркетплейс отчетов и готовой аналитики

Группа компаний IBS объявляет о запуске цифровых продаж исследований, подготовленных экспертами собственного аналитического центра. Материалы призваны помочь бизнесу в поиске стратегических векторов развития на основании доверительных данных. Об этом CNews сообщили представители IBS.

Создание маркетплейса исследований стало следующим шагом в развитии направления бизнес-консалтинга IBS после создания в компании аналитического центра.

На новой площадке будут доступны отчеты, посвященные цифровизации ключевых отраслей и бизнес-функций, обзоры рынков корпоративных ИТ-решений различных классов, информация о вендорах, трендах развития отраслей и другая аналитика. Тематика исследований будет регулярно расширяться и актуализироваться в соответствии с изменениями на рынке.

Представленные материалы помогут компаниям ориентироваться в актуальных тенденциях, ознакомиться с возможностями отечественного ИТ-рынка и внедрить лучшие практики в области цифровизации. В свою очередь, вендоры и интеграторы с помощью этих данных смогут лучше понять реальные потребности потенциальных клиентов и спланировать развитие собственных продуктов и сервисов.

Елена Саяпина, управляющий партнер сегмента «Бизнес-консалтинг» IBS: «Аналитический центр — это закономерный этап развития для нас как технологической компании, новый эволюционный виток. Мы давно работаем с цифровыми решениями, глубоко понимаем процессы их проектирования и внедрения. Аналитика данных — важный инструмент для принятия бизнес-решений и неотъемлемая часть нашего подхода к консалтингу. На фоне технологических вызовов и структурных изменений востребованность консалтинговых услуг продолжает расти, особенно в кибербезопасности и сопровождении внедрения отечественного ПО».

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