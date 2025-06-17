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«МегаФон» внедрил цифровые технологии на древней земле в Дагестане

Новые скорости мобильного интернета получили около 100 тыс. абонентов в более чем 20 населенных пунктах Хасавюртовского района. Модернизация телеком-оборудования позволила разогнать интернет до 80 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Благодаря цифровизации в среднем за месяц здесь расходуют свыше 400 ГБ, что на 18% больше, чем в 2024 г. По информации аналитиков «МегаФона», больше всего трафика в районе тратят на просмотр видеоконтента: хостинги и киноплатформы составляют более 40% от общего объема. Также абоненты активно сидят в социальных сетях (среди которых лидер – «ВКонтакте») и слушают музыку.

«Для улучшения качества сигнала наши специалисты "прокачали" оборудование не только в самом Хасавюрте, но и в малых населенных пунктах, таких как Кандаураул, Октябрьское, Акбулатюрт, Шагада. В некоторых из этих сел проживают не более 2 тыс. человек. Современное оборудование, поддерживающее частотный диапазон 2100 МГц, позволяет клиентам использовать все цифровые сервисы наравне с крупными городами», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

Кроме того, на особо жарких территориях северо-запада Дагестана, где расположен Хасавюртовский район, обновили климатическое оборудование на базовых станциях. Модернизация позволила обеспечить стабильную связь, даже когда столбик термометра достигает отметок 35-40°C.

Обновление телеком-оборудования оценят и путешественники. Хасавюртовский район известен своими археологическими памятниками возрастом более 1000 лет, а также как культурно‑ремесленный центр. Так, Сулевкент знаменит своим гончарным производством, Аксай — ажурными платками, а Куруш — коврами.

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