МТС обеспечила связью 78 малых населенных пунктов Орловской области

МТС обеспечила доступом к цифровым сервисам жителей 78 населенных пунктов Орловской области. Связь и мобильный интернет МТС впервые появились в небольших поселках в 22 районах области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Среди подключенных к сети МТС населенных пунктов самыми малочисленными стали село Петровка Малоархангельского района, село Успенское Покровского, Клейменово Орловского и деревня Арбузово Кромского района. Больше всего сел и деревень было подключено в Кромском, Дмитровском, Новодеревеньковском и Покровском районах. В среднем, в каждой из 78 локаций проживает около 250 человек. Теперь пользоваться цифровыми сервисами могут еще более 18 тыс. жителей Орловской области.

Благодаря доступу к скоростному мобильному интернету МТС селяне и гости региона смогут пользоваться интернет-сервисами, общаться по видеосвязи с родными, а предприниматели — использовать цифровые технологии для развития бизнеса. Например, сеть LTE, которая появилась в селе Голунь Новосильского района, поможет путешественникам отыскать уникальный конный двор конца XVIII века, стилизованный под небольшую крепость. Любители старины смогут поделиться в соцсетях фотографиями заброшенной усадьбы Голунь, принадлежавшей когда-то князьям Голицыным.

«В малонаселенных поселках в основном живут люди старшего поколения, которым необходимо оставаться на связи со своими детьми и внуками. Программа устранения цифрового неравенства позволяет им использовать те же цифровые сервисы для решения бытовых вопросов, работы и учебы, что и в городах. С помощью мобильного интернета местные жители могут получать в электронном виде государственные услуги, использовать социальные и образовательные онлайн-сервисы», — сказал директор МТС в Орловской области Юрий Мочалов.