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СДЭК и Sellmonitor запустили цифровую платформу для продавцов интернет-магазинов

Международный логистический оператор экспресс-доставки СДЭК и аналитический сервис Sellmonitor запустили цифровую платформу для продавцов интернет-магазинов. Новый продукт объединяет инструменты логистики и аналитики, создавая единое цифровое пространство для управления ключевыми бизнес-процессами продавцов. Об этом CNews сообщили представители СДЭК.

Платформа предоставляет доступ к аналитике по поисковым запросам и популярным категориям товаров на крупнейших интернет-магазинах, включая Wildberries и Ozon. Эти данные позволяют оценивать эффективность рекламных кампаний, выявлять тренды спроса и оптимально формировать ассортимент. Все функции доступны в едином интерфейсе, что упрощает управление и повышает операционную эффективность.

«Мы создаем не просто интеграцию, а формируем цифровую инфраструктуру, выстроенную вокруг потребностей продавца. Это движение к экосистемному подходу, где логистика и аналитика становятся органичными элементами единой системы. Наша цель — сделать СДЭК платформой, которая встраивается в бизнес клиента и помогает ему принимать более точные, быстрые и обоснованные решения», — отметила руководитель продукта Наталия Новоселова.

Особое внимание уделяется Embedded Logistics & Analytics — встроенным сервисам, глубоко интегрированным в процессы клиентов. Такие решения превращают логистику и аналитику в часть ИТ-среды бизнеса, обеспечивая автоматизацию, персонализацию и гибкость. Развивая цифровую экосистему, СДЭК продолжит расширять сервисы для продавцов, поддерживая их на всех этапах онлайн-продаж.

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