CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы
|

«Северсталь» запустила прогрессивное веб-приложение (PWA) для клиентов

«Северсталь» запустила прогрессивное веб-приложение (PWA) для iOS и Android. Новый цифровой сервис сочетает в себе удобство мобильного приложения и возможности классического веб-сайта, позволяя клиентам управлять всеми аспектами своих заказов через «Личный кабинет» в несколько кликов. Об этом CNews сообщили представители «Северстали».

Веб-приложение предоставляет полный контроль над процессом взаимодействия с компанией: от оформления и оплаты заказа до логистики и документооборота. Пользователи могут формировать новые заказы на основе истории покупок, просматривать отчеты по исполнению и отгрузке, скачивать все необходимые документы, включая универсальные передаточные документы и сертификаты качества, а также использовать функцию онлайн-монитора, которая позволяет отслеживать статус заказа в режиме реального времени.

pwa_severstal_1.jpg

Северсталь
«Северсталь» запустила прогрессивное веб-приложение (PWA) для клиентов

Приложение работает на любых операционных системах и браузерах, не требует загрузки из зарубежных магазинов приложений и занимает менее 1 МБ памяти на устройстве. Для начала работы достаточно открыть сайт info.severstal.com и добавить ярлык на главный экран смартфона или планшета. Интерфейс прост и понятен, навигация продумана так, чтобы все популярные разделы личного кабинета были доступны в два клика, что исключает лишние действия пользователя и обеспечивает комфортное взаимодействие.

«Мы внимательно изучили запросы и ожидания наших клиентов и создали веб-приложение, которое обеспечивает быстрый доступ к актуальной информации и удобное управление заказами в любое время и в любом месте. Для нас важно, чтобы каждый клиент ощущал поддержку и мог оперативно контролировать все этапы сотрудничества с «Северсталью». Это решение делает взаимодействие с компанией максимально простым и прозрачным, помогает экономить время и повышает эффективность совместной работы», - отметил Владимир Привалов, начальник управления сервисной поддержки клиентов «Северстали».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Балансируем трафик: как повысить отказоустойчивость и эффективность ИТ-инфраструктуры

«Яндекс» научил искусственный интеллект расшифровывать голосовые звонки

Георгий Тарасов, Curator: Мы ждем пятикратного роста рынка сетей доставки контента к 2030 году

Российские владельцы Qiwi продали свои акции за 888 миллионов

«Облачный» язык бизнеса: 8 терминов, о которых должен знать каждый руководитель

Разработчик ChatGPT получил первый публичный контракт от армии США. Сумма - $200 миллионов

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением

Проблемы гейминга в России в 2025 году: доступные сервисы и платформы

Лучшие автономные газонокосилки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет
Показать еще