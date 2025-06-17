В 2025 году каждый второй житель состоит в цифровых домовых сообществах

Эксперты Doma.ai опросили две тыс. жителей многоквартирных домов по всей России и проанализировали, как и через какие каналы россияне взаимодействуют с соседями. Согласно результатам, 51% респондентов в 2025 г. состоят в онлайн домовых сообществах, из них 25% активно нем участвуют. Наиболее насущными темами обсуждения в чатах стали вопросы клининга и чистоты на территории дома и подъезда (53%), а самым популярным мессенджером для общения с соседями стал WhatsApp (68%). Об этом CNews сообщили представители Doma.ai.

Исследование охватило два периода — с первого марта по 15 июня 2024 г. и с первого марта по 15 июня 2025 г. — и зафиксировало устойчивый рост цифровой активности в домовых сообществах.

Уровень вовлеченности в цифровые сообщества постепенно растет

По данным исследования Doma.ai: 51% респондентов (1027) сообщили, что состоят в домовых чатах или цифровых сообществах. Годом ранее этот показатель составлял 48% (963). В 2025 году 25% респондентов (254) из них сообщили, что активно участвуют в его цифровой жизни — обсуждают вопросы дома, организуют встречи, ведут переписку в чатах. В 2024 г. таких было 22% (210).

При этом 48% (497) участвуют в жизни сообщества время от времени — читают сообщения в чате, изредка подключаются к собраниям или обсуждают бытовые вопросы с соседями. Это на 6% выше, чем в 2024 году (42%, 402). 27% респондентов (276) почти не участвуют — читают, но не пишут или ограничиваются формальным контактом. Годом ранее таких было 36% (351).

Какие вопросы чаще всего обсуждались в домовых чатах в 2025 году

В 2025 г. чаще всего в чатах обсуждаются бытовые и организационные вопросы: чистоту и уборку в подъездах и на территории дома обсуждали в 53% случаев (543), обустройство входной группы (дверь, домофон) стало острой темой для 48% (493) жителей. Тема состояния подъездов и лифтов поднималась в чатах среди 44% жителей (452), а вывоз мусора волновал 42% участников онлайн-сообществ (430).

Также темами для разговоров в домовых чатах стали: работа управляющей компании (39%, 398), мероприятия во дворе (31%, 319), продажа или аренда вещей среди соседей (30%, 309), безопасность и доступ в дом (26%, 265). Шумные соседи волновали примерно 11% жителей (113). Вопросы про доставку и курьеров отметили 9% опрошенных (93), примерно столько же обсуждали выгул животных (9%, 91). Также затрагивалась тема пользования местами общего пользования, её отметили 8% респондентов (83).

В каких мессенджерах чаще всего находятся чаты домовых сообществ в 2025 году

Также удалось узнать, в каких мессенджерах общаются жители: на первом месте оказался WhatsApp — 68% (699), далее расположился Telegram (27%, 276), реже домовые чаты встречаются во «ВКонтакте» (5%, 52).

Онлайн-инструменты становятся точкой входа в домовую жизнь

«Домовое сообщество — важный элемент жизни в многоквартирном доме: когда люди знают друг друга и могут договориться, решать бытовые вопросы становится проще. Раньше для этого нужны были личные встречи, объявления в подъезде, обходы по квартирам. Сегодня все начинается с простого сообщения в чате. Цифровые инструменты упростили первый шаг — собрать соседей, обсудить проблему, запустить инициативу. Там, где раньше нужна была уйма времени для сборов, теперь достаточно пары сообщений, чтобы вокруг них начало складываться сообщество. И мы видим, что все больше людей к этому готовы», — сказал исполнительный директор Doma.ai Дмитрий Чирков.