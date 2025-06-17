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«Яндекс» представил новое мобильное приложение «Директа»

«Яндекс» выпустил новую версию мобильного приложения «Директа», которое теперь позволяет предпринимателям запускать и контролировать рекламные кампании прямо со смартфона. Главной особенностью нового приложения стала его ориентация на малый и средний бизнесы, владельцы которых не имеют обширного опыта в настройке онлайн-продвижения. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

С помощью приложения можно запускать рекламу в «Простом старте»: для этого нужно лишь указать ссылку на сайт. Продвижение возможно даже без сайта — достаточно рассказать о своем бизнесе, указать контакты для связи или подключить организацию из «Яндекс Карт». Бизнес может направить клиентов на свою карточку в «Картах» и принимать заявки по телефону или в мессенджерах. Система самостоятельно создаст объявления, подберет подходящую аудиторию и настроит другие параметры.

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Яндекс
«Яндекс» представил новое мобильное приложение «Директа»

В новом приложении пользователи смогут: создавать и редактировать рекламные кампании в «Простом старте»; отслеживать эффективность кампаний через статистику; контролировать состояние рекламного бюджета и оперативно пополнять счет; получать важные уведомления о запуске или остановке кампаний.

При этом профессиональные маркетологи и специалисты по рекламе смогут пополнять счет, быстро проверять статусы и основные показатели кампаний через мобильное приложение. Кроме того, теперь в приложении отображаются данные и статусы по всем типам кампаний.

В ближайшие месяцы функционал приложения будет расширяться, предоставляя больше возможностей для продвижения бизнеса начинающим предпринимателям и профессионалам.

Замеры показывают рост спроса на запуск рекламных кампаний с мобильных устройств: более 40% пользователей уже сейчас начинают создание своих рекламных кампаний именно с мобильной версии «Директа». При этом число таких пользователей растет ежеквартально.

Сейчас новое приложение «Яндекс Директ» доступно для части аудитории, но в течение нескольких недель любой пользователь сможет запустить свою первую рекламную кампанию прямо с телефона.

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