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На Wildberries запустили специальный раздел с товарами для людей с ограниченными возможностями здоровья

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) запустила в каталоге сайта и мобильного приложения новый раздел — «Адаптивные товары». Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

В новом разделе представлена адаптивная одежда, обувь, аксессуары, предметы реабилитации, товары для гигиены и ухода, специальные гаджеты и другие товары для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Объединение таких товаров на одной «витрине» позволит сделать их более доступными для потребителей, а также развивать и поддерживать позитивное отношение общества к инклюзивности.

В дальнейшем компания намерена расширять ассортимент раздела с учетом законодательных требований к наличию специальных документов для таких товаров.

«Первостепенной задачей для нас было не просто создать специальный раздел и собрать в нем подходящую продукцию, а сделать это максимально качественно. Особое внимание мы уделили разрешительной документации для таких товаров. При этом мы хотим, чтобы для маркетплейсов была создана единая система критериев адаптивных товаров — работу по этому направлению мы уже ведем в различных областях, в том числе с производителями, а также экспертами конкурса «На крыльях», принимавшими участие в наполнении раздела. Мы готовы сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы адаптивные товары можно было купить просто, быстро, выгодно, а главное — безопасно», — отметила заместитель генерального директора РВБ по вопросам устойчивого развития Надежда Воронцова.

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