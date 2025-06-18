Новые пункты выдачи карт «ЮMoney» для иностранных туристов открылись в Москве

Финтех-компания «ЮMoney» открыла четыре новых пункта выдачи банковских карт для иностранцев в Москве. Туристы могут получить карту в столичных гостиницах «Azimut Сити Отель Смоленская», New City Inn на Павелецком вокзале, Intermark Residence и Holiday Tagansky. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

«Летом в Москву традиционно приезжает больше иностранных туристов. Для многих приезжих отсутствие доступа к привычным международным банковским сервисам остается серьезным барьером. Мы расширяем сеть пунктов выдачи карт, чтобы облегчить иностранцам доступ к банковским услугам. Получить карту теперь можно непосредственно при заселении в отель, обратившись к сотрудникам гостиницы. Наше платежное решение обеспечивает быстрый переход к оплате товаров и услуг на территории России», — отметила Наталья Ражева, руководитель направления карточных продуктов «ЮMoney».

Сотрудники гостиниц помогут иностранным туристам зарегистрироваться в «ЮMoney»— пройти идентификацию и активировать карту. Российский номер телефона для этого не нужен.

Пополнить карту рублями можно в банкоматах Сбербанка без комиссии и в других банках. За сутки можно внести до 600 тыс. руб.

«ЮMoney» начали выпускать карты для иностранцев в ноябре 2023 г. За это время продуктом воспользовались иностранцы из более чем 80 стран мира. В числе получателей — делегаты Всемирного фестиваля молодежи и специалисты, направленные по программе InteRussia. Примерно 80% пользователей, прошедших идентификацию, составляют граждане Китая.

Карту можно получить в аэропорту Шереметьево, в офисах компании в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, в гостинице «Риксос» в Красной поляне, в «Azimut Отель Аэростар» в Москве и в отделении Сбербанка на Большой Дмитровке 21/7. Летом 2025 г. «ЮMoney» планирует расширить географию выдачи карт.