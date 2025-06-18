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Rutube запустит безопасный режим в 2025 году

Rutube запустит полнофункциональный безопасный режим для семейного просмотра видео на площадке. Об этом заявил заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Сергей Косинский.

Функция будет доступна как авторизованным, так и неавторизованным пользователям и даст возможность ограничить доступ к контенту «18+». Цель внедрения безопасного режима — сделать возможным просмотр контента, подходящего как для ребенка, так и для всей семьи. Об этом CNews сообщили представители цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга».

«В скором времени мы запустим опцию, которая позволит родителям быть уверенными в том, что их дети смотрят контент по возрасту. На первом этапе в безопасном режиме пользователям будет доступна подборка детских и семейных мультфильмов и фильмов, контента детских блогеров, развивающих видео, ТВ-эфиров, а в дальнейшем библиотека будет расширяться», — сказал Сергей Косинский.

Он отметил, что решение о внедрении режима было принято на основе исследований и отзывов пользователей. Сегодня около 15% дневной аудитории платформы потребляют детский и семейный контент, и более 15% от общего объема просмотров в месяц приходится на эту категорию видео. Родители, участвовавшие в глубинных интервью, едины во мнении: они хотят оградить своих детей от контента «18+».

Безопасный режим станет частью комплексного подхода Rutube к обеспечению цифровой медиабезопасности. Его запуск запланирован на 2025 г. В дальнейшем платформа планирует внедрить отдельные детские профили, которые позволят разделять пространство просмотра и формировать персонализированные рекомендации — как для взрослых, так и для детей.

Ранее сообщалось, что Rutube в рамках своей внутренней политики модерации с начала 2025 г. заблокировал более 15 тыс. видеороликов, потенциально опасных для детей, а также более 5 тыс. аккаунтов, нарушающих требования к контенту. Эти меры проводятся в соответствии с федеральным законом 149-ФЗ и поддерживают принципы Альянса по защите детей в цифровой среде, учредителем которого является «Газпром-Медиа Холдинг».

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