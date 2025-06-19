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«Авто.ру» покажет, на какие новые автомобили можно получить кредит по ставке ниже 10%

«Авто.ру» запустил для покупателей новых автомобилей инструмент, который позволяет узнать о специальных кредитных программах от производителей. С его помощью пользователи смогут быстро ознакомиться с доступными условиями льготного кредитования. Об этом CNews сообщили представители «Авто.ру».

Дистрибьюторы официальных новых автомобилей активно развивают субсидированные программы, позволяющие взять кредит по ставке, существенно отличающейся от среднерыночной. Условия зависят от конкретной модели, срока кредитования и размера первоначального взноса, поэтому ставка варьируется от 0,01% до 21% годовых. «Текущая ситуация на финансовом рынке создает у людей ощущение недоступности кредитов и, как следствие, снижает желание покупать автомобили, — сказал Вадим Кохтев, менеджер продукта новых автомобилей «Авто.ру». — В ответ на это многие производители предлагают специальные условия приобретения. Мы помогаем увидеть реальную картину и принять информированное решение о покупке».

Инструмент уже доступен в разделе новых автомобилей на «Авто.ру» для наиболее популярных марок, в их числе Lada, Geely, Haval, Chery и др. Пользователю достаточно перейти в карточку модели и нажать на зеленый стикер «Кредитные программы», чтобы ознакомиться с перечнем кредитных программ и условиями по первоначальному взносу и ставке в зависимости от срока кредита.

По данным «еКредит» (входит в «Авто.ру») за первые пять месяцев 2025 г., доля продаж новых автомобилей с использованием заемных средств оставалась выше 70%. При этом средняя рыночная ставка по автокредитам сегодня превышает 15% годовых.

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