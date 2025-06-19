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Более 15 млн голосов за объекты благоустройства собрали на «Госуслугах»

Завершено пятое Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. Жители России выбирали, что отремонтируют в 2026 г. Всего собрано более 16,5 млн голосов, из них 15,7 млн — на «Госуслугах». Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

На портале было представлено свыше 5,6 тыс. объектов и дизайн-проектов из 1,6 тыс. муниципалитетов. Лидеры по числу объектов: Московская область, Башкортостан, Хабаровский край.

Топ-5 регионов по числу голосов: Свердловская область — 1,1 млн, Московская область — 777 тыс., Башкортостан — 770 тыс., Чечня — 747 тыс., Краснодарский край — 738 тыс.

Голосование проводилось на платформе обратной связи «Госуслуг», граждане отдавали голоса: на «Госуслугах», в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе», через волонтеров в приложении «Госуслуги. Волонтер».

Жители Еврейской АО, Чукотского АО, Тюменской, Воронежской, Курской, Белгородской областей, Карачаево-Черкесии почти в пять раз чаще голосовали на «Госуслугах» онлайн. В то время как жители Чечни, Ингушетии и Бурятии предпочли воспользоваться помощью волонтеров.

Итоги подведут в июне 2025 г. Результаты будут опубликованы на странице проекта на «Госуслугах».

Москва проводит отдельное голосование.

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